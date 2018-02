Trump engedi az FBI-jelentés nyilvánosságra hozatalát

2018. február 2. 22:53

Donald Trump amerikai elnök pénteken jóváhagyta a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tevékenységéről készült, s az FBI-t az elnökkel szembeni elfogultsággal vádoló republikánus feljegyzés nyilvánosságra hozatalát.

Az elnök döntését Raj Shah, a washingtoni Fehér Ház helyettes szóvivője jelentette be.



A dokumentum eddig titkosított információkat tartalmaz az FBI feltételezett túlkapásairól, azt vélelmezve, hogy az FBI - hatáskörét túllépve - a 2016-os elnökválasztási kampány idején, majd ezt követően is jogtalanul lehallgatta Trump kampánycsapatát és Trumppal szembeni elfogult nyomozást folytatott az elnökválasztási folyamatba történt vélt orosz beavatkozás ügyében.



A négyoldalas feljegyzést a Devin Nunes kaliforniai republikánus képviselő vezette képviselőházi hírszerzési bizottság állította össze, és a bizottság jóváhagyása után a Fehér Ház kezében volt a döntés, hogy nyilvánosságra hozzák-e. Az igazságügyi minisztérium, az FBI és demokrata párti politikusok ezt hevesen ellenezték, arra hivatkozva, hogy a feljegyzés lényeges adatokat nem tartalmaz, félrevezeti az amerikai közvéleményt és veszélybe sodorja az amerikai nemzet biztonságát is, célja pedig az igazságügyi tárca miniszterhelyettese, Rod Rosenstein lejáratása és végső soron az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatokat folytató különleges bizottság vezetője, Robert Mueller ellehetetlenítése. A hírszerzési bizottság republikánus politikusai viszont azzal érveltek, hogy feltáró munkájuk során "komoly mulasztásokra" bukkantak, melyekről tájékoztatni kell a közvéleményt.



A nyilvánosságra hozatal előtt Christopher Wray FBI-igazgatónak lehetősége volt betekinteni a dokumentumba.



Donald Trump elnök pénteken reggel Twitter-bejegyzésben ostorozta az FBI-t és az igazságügyi minisztériumot, azt állítva, hogy politizáltak, és a demokrata pártiaknak kedveztek a republikánusok ellenében.



A Fehér Ház döntése után egy órán belül a hírszerzési bizottság nyilvánosságra is hozta a jelentést. Kiderül belőle, hogy az úgynevezett Steele-dosszié volt az, amelynek nyomán 2016. októberében az FBI megindította a titkos lehallgatással is járó nyomozást, először Carter Page, Trump tanácsadója, majd kampányának más tagjai ellen. A Steele dossziét egy volt brit hírszerző, Christopher Steele állította össze Trumpról, először néhány republikánus politikus kérésére, majd a demokraták finanszírozásával.



A nyomozás engedélyezéséről szóló dokumentumok közül hármat James Comey, az FBI tavaly májusban menesztett igazgatója, egyet pedig a múlt héten távozott volt helyettese, Andrew McCabe írt alá. A nyomozást jóváhagyták az igazságügyi minisztérium vezetői is: aláírását adta Sally Yates, az Obama kormány kinevezettje, aki 2017 januárjáig ügyvezetőként irányította a tárcát, majd utódja, Dana Boente, végül Rod Rosenstein is, akit tavaly márciusban neveztek ki miniszterhelyettesnek.



A feljegyzés szerint az igazságügyi minisztérium és az FBI tisztában volt azzal, hogy a Steele-dossziét a Demokrata Országos Bizottság (a párt vezető testülete) és Hillary Clinton, a demokraták volt elnökjelöltje kampánystábja finanszírozta, ám ezt a kapcsolatot egyáltalán nem fedte fel a nyomozati anyagban. Nem szóltak arról sem, hogy Christoper Steele személyesen rendkívüli ellenszenvvel viseltetett Donald Trumppal szemben, és az igazságügyi tárca egyik tisztségviselőjének el is mondta, "kétségbeesett, nehogy Donald Trumpot megválasszák elnöknek".



A dokumentum azt állítja, hogy az FBI tisztségviselői visszaéltek a külföldi hírszerzési tevékenységet szabályozó FISA-programmal, és így figyelték meg Page Cartert, a Trump-kampány külpolitikai tanácsadóját. A FISA értelmében ugyanis csakis akkor lehet amerikai állampolgár ellen titkos nyomozást folytatni, ha széles körű és meggyőző bizonyítékok állnak rendelkezésre, hogy külföldi kormányzat ügynöke. A megfigyeléshez szükséges felhatalmazást egy erre a célra létrehozott különleges bíróság adja meg, az FBI azonban elhallgatta a bíróság előtt azt, hogy a Steele-dossziét Trump politikai riválisai finanszírozták.

MTI