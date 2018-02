Amerikai vagy svéd vadászgépeket vásárolna Pozsony

2018. február 2. 23:07

Amerikai F-16-os vagy svéd JAS-39 Gripen vadászrepülőgépeket fog vásárolni a szlovák védelmi tárca, amely már csak erről a két ajánlatról folytat tárgyalásokat - jelentette a Sita szlovák kereskedelmi hírügynökség a szaktárcától kikért hivatalos álláspontra hivatkozva pénteken.

A tervezett beszerzéssel összefüggésben a szlovák védelmi tárca honlapján pénteken megjelent közleményében azt írta: Peter Gajdos védelmi miniszter legkésőbb június 29-ig a kormány elé terjeszti az ország légterének védelméről szóló új javaslatát. Ez a dokumentum a szempontok részletes elemzését, illetve a beszerzésre vonatkozó költségekre, az új gépek üzemeltetésére és a kiszolgálásukhoz szükséges infrastruktúrára vonatkozó adatokat is tartalmazza majd. A beszerzésnél jelenleg már csak két megoldási lehetőség jöhet szóba, mégpedig az amerikai F-16-os vagy a svéd JAS-39-es Gripenek - áll a hírügynökségi jelentésben, amely szerint a tárca jelenlegi vezetése nem fontolgatja orosz gyártmányú, hangsebességnél gyorsabb repülőgépek megvásárlását.



A szlovák védelmi tárca közleménye csak pár nappal azután jelent meg, hogy Peter Gajdos Pozsonyban fogadta Curtis Michael Scaparrottit, a NATO Európában állomásozó erőinek - egyúttal az Európában állomásozó amerikai erőknek - a parancsnokát, illetve egy nappal azután, hogy a szlovák hadsereg vezetőinek évértékelő találkozóján az atlantista érdekek mellett határozottan kiálló Andrej Kiska szlovák államfő a védelmi beszerzések átláthatóvá tétele mellett foglalt állást, hangsúlyozva, hogy a modernizációs folyamat nem torpanhat meg.



A szlovák légierő jelenleg orosz gyártmányú, MiG-29-es típusú vadászrepülőgépeket tart hadrendben. Ezeknek a gépeknek a műszaki élettartama 2029 és 2035 között jár le, modernizálásukról 2014 tavaszán kötöttek szerződést az orosz gyártóval.



Szlovákia 2014 januárjában kezdett tárgyalásokat a svéd kormánnyal JAS-39 Gripen típusú gépek bérlésének vagy megvásárlásának lehetőségéről. Egy évvel később, 2015 tavaszán a szlovák kormány lehetővé tette, hogy a gépek bérléséről közvetlen tárgyalásokat kezdhessenek a svédekkel, illetve beszerzési tárgyalásokat az amerikai kormánnyal a Gripenek felszerelése érdekében. Az előbbi kormányhatározathoz 2016 szeptemberében kiegészítést fogadtak el, ennek tartalma bizalmas. A vadászgépek cseréjét célzó folyamat során annak lehetősége is felmerült, hogy Szlovákia különböző forrásokból használt F-16-os, illetve francia gyártmányú, ugyancsak használt Mirage 2000-5F típusú vadászgépeket vásároljon. A védelmi tárca új orosz MiG-35 típusú vadászgépekre is kapott ajánlatot, ezt azonban a jelenlegi védelmi miniszter, Peter Gajdos elutasította.



A szlovák kormány tavaly októberben jóváhagyta az ország védelmi és katonai stratégiáját, illetve az ezzel összefüggő védelmi fejlesztések hosszú távú tervét, amely 2030-ig szól és megközelítőleg 30 milliárd euró felhasználását teszi szükségessé. Ennek keretében kellene megújítani a vadászgépparkot is, és a folyamatnak legkésőbb 2035-ig kellene befejeződnie.

MTI