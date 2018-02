Trump szankciókat tervez bizonyos országok ellen

2018. február 3. 09:38

Donald Trump amerikai elnök szankciókat tervez azon országok ellen, amelyek nem fogadják be az Egyesült Államokból kitoloncolni szándékozott állampolgáraikat.

Az elnök erről pénteken este egy virginiai rendezvényen beszélt. Trump a belbiztonsági minisztérium és a határvédelmi szervek virginiai kiképzőközpontjában vett részt kerekasztal-beszélgetésen, majd tájékozódott a központ munkájáról. A vonakodó országokra célozva leszögezte: "ha nem veszik vissza őket (az állampolgáraikat), akkor szankciókkal sújtjuk őket, vámtarifákat vetünk ki ezekre az országokra". Hozzátette: "akkor majd olyan gyorsan visszafogadják őket, hogy még a fejünk is beleszédül". A segélyek megvonásával is megfenyegette ezeket az országokat. Megnevezte Kínát és az afrikai Sierra Leonét.



A kerekasztal-beszélgetésen Trump felvetette, hogy meg kell vonni a segélyeket azoktól az országoktól is, amelyek illegálisan kábítószert állítanak elő. "Ők nem a barátaink" - fogalmazott, de mindjárt hozzátette, hogy nem említ konkrét példákat. "Dollármilliárdokat adunk nekik segélyek formájában és nem teszik azt, amit tenniük kellene, de most majd nagyon kemény intézkedéseket hozunk" - mondta.



Donald Trump a szakembereknek hangsúlyozta, hogy a határok védelméhez szükség van az általa szorgalmazott átfogó bevándorlási törvényre. A belbiztonságért felelős tisztségviselők munkája "száz százalékkal könnyebb lenne" megfelelő törvényekkel - szögezte le, kifejtve, hogy szeretne megállapodásra jutni ez ügyben a demokrata párti politikusokkal.

MTI