A harmadik válogatóval folytatódik A Dal 2018

2018. február 3. 09:55

Ma este rendezik A Dal 2018 harmadik válogatóját: a Duna Televízióban 20 óra 30 perctől élőben látható showműsorból hatan jutnak tovább az elődöntőbe.

A Dal 2018 élő adásába jutott harminc dal előadói közül a szombati, harmadik adásban is tíz produkció lép színpadra. Közöttük lesz #yeahla ft. Eszes Viki (1 Szó Mint 100), Andy Roll (Turn the lights on), Gulyás Roland (H Y P N O T I Z E D), a Ham ko ham (Bármerre jársz), Horváth Cintia és Balogh Tomi (Journey – Break Your Chains), Horváth Tamás (Meggyfa), a Maszkura és a Tücsökraj (Nagybetűs szavak), a Nova Prospect (Vigyázó), Szőke Nikoletta, Kökény Attila és Szakcsi Lakatos Róbert (Életre kel), valamint Tolvai Reni (Crack My Code).

A Dal harmadik műsorának vendégfellépői Janicsák Veca és Balázs Fecó lesznek.

A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió zenekar alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész; Both Miklós Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő; Schell Judit Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes Művész és Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa szerepel.

A közönség ezúttal is pontozhatja a dalokat és szavazhat kedvencére sms-ben az adás ideje alatt a képernyőn látható alapdíjas telefonszámon.

A Dal 2018 két műsorvezetője Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie.

A szombati válogató után ismét A Dal Kulissza című műsor következik, amelyben az előadók és a zsűri részletekkel szolgál a produkciókról. A Kulissza két műsorvezetője Pflum Orsi és Forró Bence.

hirado.hu - MTI