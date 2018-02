Davis Kupa - Győzelem párosban, szépítettek a magyarok

2018. február 3. 21:59

Fucsovics Márton és Balázs Attila ötszettes csatában legyőzte Ruben Bemelmanst és Joris De Loore-t a liege-i Davis Kupa-nyolcaddöntőben, ezzel a magyarok 2-1-re szépítettek a belgák ellen.

A szombati programban a tavaly DK-döntős házigazdák először az újonc Julien Cagninát nevezték a párosra, majd nem sokkal a kezdés előtt Johan Van Herck kapitány közölte, hogy mégis a nyitónapon Fucsovicsot legyőző Bemelmans lesz De Loore párja. Magyar részről Köves Gábor az eddig két DK-párosmérkőzését megnyerő Fucsovicsot és Balázst küldte pályára a Country Hall du Sart-Tilmanban.



A találkozó Australian Openen nyolcaddöntős Fucsovics "semmire" hozott adogatásával indult, majd De Loore egyenlített, Balázs pedig egy több mint nyolcperces gémet nyert, négy bréklabdát hárítva. Ugyanez már nem sikerült a balkezes Bemelmansnak, aki váratlanul elbukta a szerváját (3:1). Az elképesztő átemeléseket ütő Balázs 4:2-nél két bréklabdáról hozta az adogatását, majd a kisebb lábujjsérüléssel küszködő Fucsovics - a mintegy 200 fős magyar tábor üdvrivalgása közepette - könnyedén kiszerválta a 40 perces szettet.



A kétszer annyi nyerő ütést bemutató magyarokat a második játszmában vitte tovább a lendület, rögtön elvették a 191 centis De Loore adogatását (2:0), majd Balázs újabb küzdelmes szervagémjével megőrizték előnyüket. A szett- és brékhátrány láttán a közönség űzni-hajtani kezdte a hazai duót, ennek ellenére Fucsovicséknak labdájuk volt 5:2-höz, majd 5:3 lett az állás. Ekkor De Loore adogatásával még szépítettek a belgák, ám Fucsovics szíve ismét a helyén volt, és magabiztosan kiszerválta a játszmát.



Szűk másfél óra elteltével jöhetett a harmadik felvonás, melyben a házigazdák a hatodik bréklabdájukat sem tudták értékesíteni. Bemelmans szervájánál Balázs kerettel ütött, szerencsés fogadásával ismét összejött a magyar brék (3:2), csakhogy a belgák ezúttal kiegyenlítettek. Fej fej mellett haladt tovább a két duó egészen a rövidítésig, amelyben a finomabb megoldásokat szorgalmazó magyarok sokat rontottak, így a bátran játszó ellenfél szépített.



A negyedik szettben a magyaroknak labdájuk volt a 3:1-hez, de nem éltek a lehetőséggel. Az eksztázisban küzdő, minden pontnál az öklét rázó ellenfél viszont 4:4-nél igen, miután Fucsovicsék sokadszorra is üresen hagyták a tenyeres oldalt. De Loore két bréklabdát - az egyiket egy 214 km/órás ásszal - hárítva kiszerválta a játszmát, így 3 óra 16 percnél következett az utolsó szett.



A vendégek 3:1-re elléptek, ám a belga kettős azonnal visszabrékelt, s a meccs hajrájában heroikus csata zajlott a pályán: egyik fél sem lankadt, mindkét tábor mámorosan biztatta a kedvenceit, aztán a magyarok 5:4-nél két meccslabdához jutottak. A rivális remek hálójátékkal mindkettőt hárította, majd 6:5-nél újabb három mérkőzéslabda következett, s ezekből a harmadikat már beütötte Balázs, így magyar diadallal zárult a 4 óra 10 perces találkozó.



Fucsovics kiemelte, hogy az első két szettben nagyon jól játszottak: "Szerintem utána is jók voltunk, de a belgáknak a harmadik és negyedik játszmában minden bejött. Nehéz lesz a holnapi, Goffin elleni meccs, de bármi megtörténhet" - mondta az M4 Sportnak.



Balázs Attila is azt hangsúlyozta, hogy a mérkőzés végig magas színvonalon zajlott: "A harmadik és negyedik szett elment, de nem törtünk össze, és feljöttünk. A Davis Kupa és ez a csodás magyar közönség kihozza az emberből a maximumot, és ez elég a győzelemhez" - tette hozzá.



A válogatott ezzel 2-1-re szépített, egyúttal megőrizte továbbjutási esélyét a zárónap előtt. Vasárnap ismét két egyes következik 13.30-tól: előbb a két csapat legjobbja, David Goffin és Fucsovics Márton, majd Bemelmans és Balázs lép pályára. A DK szabályzata értelmében 3-1-es állásnál nem játsszák le az utolsó, tét nélküli meccset.



Eredmény:

Belgium-Magyarország 2-1 - állás a második nap után



Ruben Bemelmans, Joris De Loore-Fucsovics Márton, Balázs Attila 3:6, 4:6, 7:6 (7-2), 6:4, 5:7



pénteken játszották:

David Goffin-Balázs Attila 6:4, 6:4, 6:0

Ruben Bemelmans-Fucsovics Márton 6:4, 4:6, 7:6 (7-5), 6:3



vasárnap, 13.30:

David Goffin-Fucsovics Márton

Ruben Bemelmans-Balázs Attila

MTI