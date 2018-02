Pénteken kezdődik a mangalica fesztivál Budapesten

2018. február 4. 12:23

Február 9-én nyílik a 11. Budapesti Mangalica Fesztivál, a háromnapos, ingyenesen látogatható rendezvényen élőállat-kiállítással, mangalicából készült termékekkel, termelői piaccal, főzőversennyel, koncertekkel és gyerekprogramokkal várják az érdeklődőket - mondta Végh Attila szervező az M1 aktuális csatornán vasárnap.

A fesztivál helyszíne az idén is a belváros, az V. kerületi Szabadság tér, ahol a látogatók találkozhatnak az ország minden pontjáról érkező tenyésztőkkel és őstermelőkkel - közölte.



Végh Attila kiemelte: az év nagy szenzációja, hogy egy gyakorlatilag kihalt fajtát, a fekete mangalicát komoly állattenyésztési, génmegőrzési munkával sikerült feléleszteni, ezeket az állatokat is bemutatják a budapesti fesztiválon a másik három fajta mellett.



A szervező jelezte azt is, hogy nagy a nemzetközi érdeklődés a mangalica sertések magyar vérvonala iránt.

MTI - M1