Visszapótolja a kormány, amit a szocialisták elvettek

2018. február 4. 12:36

Szerencsére most azt az időszakot éljük, amikor visszapótolja a Fidesz-KDNP azokat a forrásokat, amelyeket a szocialisták elvettek. Sőt annál többet is tesz az egészségügyi források közé – jelentette ki az ECHO TV Napi aktuális című műsorában Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet felmérése szerint tavaly jóval a fejlett országok átlaga felett nőttek Magyarországon az egészségügyi ráfordítások. Az OECD adataiból ugyanakkor az is kiderül: a 2010 előtti hétéves időszakban – tehát Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök és a szocialisták kormányzása alatt – lejtőre került az egészségügy, a fejlett államok közül csak Magyarországon csökkentek az egészségügyi ráfordítások.

Ha megnézzük a 2010 előtti időszakot, 33 országban nőttek az egészségügyi kiadások. Volt, ahol csak 0,1 százalékkal, és volt, ahol nagyobb mértékben, de a 34 országból csak Magyarországon csökkentek az egészségügyi kiadások. A 2010 utáni időszakban pedig teljes trendforduló történt, hiszen míg az OECD átlag itt 1.4 százalék a növekedésben, Magyarországon 2.7 százalék. Azaz csak öt olyan ország van a 34 legfejlettebb ország közül, ahol nagyobb mértékben nőttek az egészségügyi kiadások – fejtette ki az ECHO TV műsorában az Emmi parlamenti államtitkára.

