Elképesztő pénzeket mozgat meg a Super Bowl

2018. február 4. 21:28

Magyar idő szerint hétfő hajnalban kezdődik a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság nagydöntője, az 52. Super Bowl. A New England Patriots és a Philadelphia Eagles mérkőzik meg egymással Minneapolisban.

A rendező városon kívül minden évben kiemelt szerepet játszik Las Vegas is a Super Bowl idején. Idén is rekordot döntöttek a városba látogatók; annyian vannak, mint szilveszterkor, amely az év legforgalmasabb napja. Előzetesen több mint 300 ezer embert vártak a vasárnapi finálé miatt, végül a szállodai szobák több mint 90 százaléka meg is telt – mondta a közmédia helyszíni tudósítója.

Nagyon népszerű a sportfogadás is. A Super Bowl idején majd’ 5 milliárd dollárért fogadnak az amerikaiak. Nagyon nagyok a tétek, a Philadelphia Eagles-re például az MGM kaszinóban egymillió dollárral fogadott valaki, és az ország más részeiről is érkeztek hasonlóan nagy tétek.

A becslések szerint az amerikaiak 15 milliárd dollárt költenek ételre, italra, jegyekre és szórakozásra a Super Bowl hétvégéjén. Las Vegasban például az egyik szálloda 225 ezer dollárért kínált egy olyan csomagot hatfős társaságoknak, amibe magángéppel való utazás és egész napos programok tartoztak bele.

A döntő helyszínén minden évben nagyon komoly a biztonsági készültség – városi, állami és szövetségi szinten is figyelik az eseményeket. IdénMinneapolisban 10 ezer embert képzetek ki arra, hogy megfigyeljék a tömeget, és ha bármi gyanúsat látnak, akkor azt jelezzék. FBI-ügynökök is vigyáznak a rendre, továbbá helikopterekről is pásztázzák majd a tömeget – mondta a tudósító.

