Nem bánta meg tettét az olasz lövöldözés gyanúsítottja

2018. február 4. 22:32

Kihallgatták az olaszországi Maceratában bevándorlókra lövöldöző férfit, ám csak annyit árultak el a hatóságok, hogy nem bánta meg a támadást. Az olasz sajtó viszont már sok mindent kiderített a 28 éves férfiról. Büntetlen előéletű, de régóta szimpatizált bevándorlás ellenes csoportokkal. Sőt, a migránsellenes Északi Liga színeiben tavaly indult is az önkormányzati választásokon, de végül nem lett képviselő.

Vasárnap este tették közzé a Híradóban is bemutatott felvételeket az olasz hatóságok. Ezen jól látszik, ahogy hirtelen lefékez a fekete Alfa, és az ablakban megjelenik egy pisztolyt tartó kéz, lövések dördülnek, majd az autó elrobog. Egy bár előtt állt meg az autó, a bent lévők összerezzentek a lövések hallatán, majd fedezéket kerestek.

A felvételek közzététele előtt néhány órával házkutatást tartottak Luca Triani, a feltételezett lövöldöző macearata-i lakásán, ahol anyjával együtt élt. A rendőrök által készített videón jól látszik, hogy a hálószobája egy igazi náci bunkerre hasonlított. Az asztala egy kelta keresztes lobogóval – a fehér fajvédő szervezetek egyik közkedvelt szimbólumával – volt letakarva, ágya mellett pedig ott hevert Hitler hírhedt műve, a Mein Kampf, továbbá más, a nácizmushoz kapcsolódó kiadvány.

Bosszú állhat a háttérben

A rendőrök már nem sokkal a szombati lövöldözés után tudták, hogy egy fajgyűlölővel van dolguk, akit gyorsan el is kaptak. Azt is feltételezték, hogy lövöldözésnek köze lehet egy minapi gyilkossághoz. Egy fiatal olasz nő holttestét feldarabolva találtak meg Macerataban, és az esettel kapcsolatban egy nigériai férfit őrizetbe vettek. Az áldozat és a gyilkossággal vádolt fekete bőrű bevándorló is kábítószerfüggő volt. A drogkereskedelemből élő gyanúsítottról kiderült, hogy tavaly már elutasították menedékkérelmét, de mégis az országban tudott maradni.

A szombati lövöldözés esetében a rendőrök önbíráskodásra, bosszúra gyanakodtak, ami a tettes kihallgatásán be is bizonyosodott. A rendőrség szerint Luca Triani határozottnak tűnt, és tudatában volt tettének, amit nem bánt meg.

Kizárt, hogy a meggyilkolt lány és a szombaton letartóztatott férfi ismerte egymást. A legvalószínűbb feltételezés az, hogy az őrült akció megtorlás volt, őrült bosszú – mondta a helyi rendőrezredes.

A 28 éves Luca Triani a mozgó autóból nyitott tüzet szombaton kimondottan fekete bőrűekre. Hat afrikai bevándorló megsebesült. Négyüket már kiengedték a kórházból, kettőjük állapota súlyosabb.

A Maceratában élő nigériai közösség szombat délutánra szolidaritási megmozdulást tervezett a meggyilkolt lány emlékére, ám ezt a lövöldözés, és a további rasszista támadásoktól való félelem miatt elhalasztották.

Most mindannyian áldozatok vagyunk ebben a történetben. Mégis szeretnénk kifejezni részvétünket meggyilkolt a lány családjának, mert Pamela ezt nem érdemelte meg – mondta a Macerataban élő nigériai közösség vezetője.

Traini egyébként büntetlen előéletű volt, 2017-ben az Északi Liga párt önkormányzati képviselő-jelöltje volt, de nem választották meg. Korábban kapcsolatot tartott a neofasiszta pártokkal is.

Kampánytéma a migráció

Az illegális migráció egyre súlyosabb feszültségeket okoz Olaszországban. Az olaszok egyre nagyobb része látja úgy, hogy összefüggés van a bevándorlás és a bűnözés növekedése között. Egy tavaly ősszel készített felmérés szerint már a lakosság 46 százaléka értett egyet azzal, hogy a migránsok fenyegetést jelentenek a biztonságukra.

Nem véletlen, hogy a bevándorlás lett az egyik legfontosabb kampánytéma a március 4-i parlamenti választások előtt. A jobbközép ellenzék szerint a baloldali kormány felelős a biztonsági helyzet leromlásáért. Választóiknak azt ígérik, hogy nyernek, akkor kitoloncolják a menekültstátuszra nem jogosult migránsokat.

hirado.hu - M1 Híradó