NFL - A Philadelphia Eagles nyerte a Super Bowlt

2018. február 5. 08:51

A Philadelphia Eagles nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, az 52. Super Bowlt.

A Minneapolisban rendezett mérkőzésen a támadók domináltak mindkét oldalon, s a Philadelphia Eagles egy rendkívül pontgazdag mérkőzésen 41-33-ra legyőzte a címvédő New England Patriots együttesét.



Az Eagles története első Super Bowl-sikerét aratta.



52. Super Bowl:

Philadelphia Eagles-New England Patriots 41-33 (9-3, 13-9, 7-14, 12-7)



Minnepolis, US Bank Stadium, 67 612 néző



Az első támadást a Philadelphia vezethette, egy remek akció végén hamar a touchdown közelébe került a csapat, de a Patriots védői az utolsó yardokon megálljt parancsoltak riválisaiknak, amelyeknek így be kellett érniük a mezőnygóllal. A New England azonnal válaszolt, egy hasonlóan hosszú és magabiztos támadósorozatot végül csak egy mezőnygól zárt le (3-3).



Nem kellett sokat várni az újabb pontokra: az Eagles a tavaly még Patriots-színekben bajnok LeGarrette Blount nagy futásával kezdett, majd Nick Foles adott egy 34 yardos touchdown-passzt Alshon Jefferynek, igaz, az extra pont kimaradt (9-3). A Patriotsnak újra megvolt a lehetősége válaszolni, de ezúttal is megtorpant a célzónához közel, ráadásul hibázott a speciális egység, és a labda a kapufán csattant.



A második negyedben mindkét védelem kivédekezett egy-egy támadást, pedig a Patriots még olyan trükköt is bedobott, amikor Brady kapott volna egy átadást, amely végül egy kicsit hosszúnak bizonyult. A rövid csendet az Eagles törte meg: Jeffrey újabb remek elkapását követően, Blount futott 21 yardos touchownt, a kétpontos kísérlet kimaradt. A Patriots megint jól kezdte a támadását, de a touchdownt ezúttal is elmaradt, ismét mezőnygólt rúgtak. Az első labdaszerzést a New England védelme hajtotta végre, Foles felpattanó hosszú passzát szedték le. Ezt ki is használta a Patriots, amely egy hosszú drive végén a tavalyi Super Bowl-hős James White futásával szépített, az extra pont viszont kimaradt (15-12). A félidő vége előtt újra villant a Philadelphia: néhány yardra a végzónától az Eagles nekiment a negyedik kísérletnek, s egy trükkös játékkal az irányító Foles kapott végül passzt (22-12). Foles lett ezzel az NFL történetének első játékos, akinek passzolt és elkapott touchdownja is volt a Super Bowlban.



A nagyszünet után bekezdett a Patriots: Brady Rob Gronkowskival játszott össze négyszer, az akciót a hatalmas támadó fejezte be, felhozva ezzel csapatát (22-19). A Philadelphiának újra volt válasza, a támadóegység nagy lendülettel haladt előre, és Foles újabb mértani passzát Corey Clement húzta be (29-19). A Patriots ezzel együtt tapadt a riválisra: Brady Chris Hogannek adott 26 yardos touchdown-passzt (29-26).



A negyedik negyedet Jake Elliott mezőnygólja vezette fel (32-26), de így a New England a fordításért támadhatott: Brady újra megállíthatatlannak bizonyult, az end zone-ban pedig megint Gronkowskit találta meg (32-33). Az Eagles bő kilenc perccel a vége előtt indította következő támadását, ebből közel hét percet leégetve szerzett touchdownt Zach Ertz révén Foles átadásából. Az Eagles kétpontosra ment, hogy egy touchdown legyen a különbség, de nem sikerült (38-33).



Bradynek 2 perc 25 másodperce volt a fordításra, de a második játékra Brandon Graham odaért az ötszörös bajnok irányítóhoz, és kiverte a kezéből a labdát, amit az Eagles szerzett meg. A Philadelphia égette az órát és Elliott harmadik mezőnygóljával nyolcpontosra nőtt a különbség (41-33).

Bradynek már csak 58 másodperce maradt, de ezúttal nem tudott csodát tenni.

MTI