Az ENSZ csomagja meghatározza a szervezet jövőjét

2018. február 5. 08:57

A magyar javaslatokkal párhuzamosan a világban is zajlik a vita a migráció szabályozásáról.

Az ENSZ nemrég jelentette be, hogy világszinten könnyítené a bevándorlást. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint ez az ENSZ jövőjét is meghatározza. Szerinte a világszervezet létjogosultsága is sérülhet, ha elveszik az önrendelkezést a nemzetektől.

A szakértő szerint az ENSZ alapokmányának első fejezetének első cikke rögzíti, hogy önrendelkezést kell adni a nemzeteknek, ezt nem veszik el tőlük. Amennyiben megnézzük, hogy ez a globális migrációs terv mire törekszik, egyértelműen a nemzetállamok önrendelkezését kívánja háttérbe szorítani, tehát itt ENSZ alapokmány sérülhet – fogalmazott az alkotmányjogász az M1 Ma este című műsorában. Az egész létjogosultsága sérülhet a nemzetközi szervezetnek, ha ezen az úton haladnak tovább, márpedig – ahogy fogalmazott – rendkívül pesszimista az előterjesztés kapcsán.

hirado.hu - M1 Ma Este