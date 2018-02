Sárospatakon rendezik meg a V4-ek zongorafesztiválját

2018. február 5. 22:17

Első alkalommal, de hagyományteremtő jelleggel rendezik meg idén augusztus 24. és 30. között a V4-ek Nemzetközi Zongorafesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sárospatakon - közölték a szervezők sajtótájékoztatón a Sárospataki Református Teológiai Akadémián (SRTA), miután hétfőn aláírták az esemény létrehozásáról szóló együttműködési megállapodást.

Füsti-Molnár Szilveszter, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora elmondta: a fesztivál megszervezését intézményük kezdeményezte, amihez fesztiváligazgatónak megnyerték Gyöngyösi Ivett zongoraművészt és édesapját, Gyöngyösi Istvánt, aki a rendezvény produkciós vezetői tisztét látja el.



Hozzáfűzte: a kollégium tavaly vásárolt egy értékes zongorát, hogy az intézmény csaknem fél évezredes hagyományaihoz hűen az oktatáson túl a kultúrában is erősítse szerepét hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Úgy fogalmazott: a V4-ek ma leginkább egy politikai fogalom, de a sárospataki kollégium szeretne minél nagyobb szerepet vállalni abban, hogy az országok közötti együttműködés a kultúrában is minél erősebb legyen. Ezzel együtt szeretnék azt a szellemiséget és lelkületet hozzátenni a fesztiválhoz, amely az intézményegyüttes sajátja több száz éve.



A rektor kiemelte, hogy a fesztivál fővédnöki tisztét elvállalta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, aki miniszteri keretéből támogatja is a rendezvényt. Ennek köszönhetően stabil anyagi háttérrel rendelkeznek a szervezők.



Gyöngyösi István kiemelte: nem tudnak arról, hogy Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában vagy Magyarországon létezne nagyobb léptékű zongorafesztivál, ezért a sárospataki rendezvénysorozat mindenképpen úttörőnek ígérkezik a négy ország alkotta térségben.



A meghívást több európai és tengerentúli zongoraművész is elfogadta már - tette hozzá. Példaként említette Kevin Kennert, aki az Egyesült Államokból érkezik, Svájcból pedig Nelson Goernert várják. A visegrádi országokból két cseh zongoraművészt, Martin Kasikot és Lukas Klánskyt hívták meg, Lengyelországot Eva Poblocka képviseli.



A nyitó- és záró koncerten Gyöngyösi Ivett lép fel a Concerto Budapesttel, amelyet Keller András vezényel. Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész Debussy halálának századik évfordulója alkalmából tart beszélgetős zongoraestet. Az alapvetően komolyzenei fesztiválon teret kap a jazz is, az Erkel-díjas Binder Károly improvizációkkal szórakoztatja majd a közönséget - sorolta a produkciós vezető.



Gyöngyösi István hozzátette: a fesztivál egy hete alatt három helyszínen összesen tizenhat programot láthat a közönség. Az SRTA imaterme mellett az éppen felújítás alatt álló, de tavaszra elkészülő sárospataki református templom és a Makovecz Imre tervezte Művelődés Háza és Könyvtára ad helyet a rendezvényeknek. Az utóbbiban Rising Star címmel, a V4 országokból érkező fiataloknak ifjúsági koncerteket szerveznek, és a tehetséges művésztanulók is fellépési lehetőséget kapnak.



Az együttműködési megállapodást Füsti-Molnár Szilveszter és Gyöngyösi István mellett Dienes Dénes, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója, Enghy Sándor teológia professzor, Fodor Ferenc, a sárospataki református gyülekezet lelkipásztora, Derczó István sárospataki vállalkozó, valamint Nagy-Baló Csaba, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának és Általános Iskolájának igazgatója írta alá.



Mint elhangzott, a részletes programot később, egy budapesti sajtótájékoztatón ismertetik.

