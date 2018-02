Fidesz: csúsztat a baloldal az akadálymentesítésről

2018. február 6. 09:33

Mellébeszélnek és csúsztatnak a baloldali pártok a 3-as metró akadálymentesítésével kapcsolatban, az általuk kezdeményezett népszavazási kérdés pedig értelmetlen - közölte a Fidesz kedden az MTI-vel.

A nagyobbik kormánypárt Kocsis Máté, a Fidesz budapesti elnöke által jegyzett közleményében arra reagált, hogy kilenc ellenzéki párt hétfőn aláírásgyűjtést kezdett azért, hogy népszavazás dönthessen a felújítás alatt álló 3-as metró teljes értékű akadálymentesítéséről.



A Fidesz szerint a baloldali pártok "becsapják és heccelik a budapestieket egy olyan ügyben, amellyel városvezetésük és kormányzásuk idején maguk nem foglalkoztak. Horváth Csaba, Hagyó Miklós, Gy. Németh Erzsébet és Demszky Gábor a kisujját sem mozdította a 3-as metró felújításával kapcsolatban, hagyták teljesen lepusztulni a fővárosi tömegközlekedést, és a 2-es metró akadálymentesítését sem végezték el".



Ehelyett a baloldali politikusok "szétlopták a fejlesztési pénzeket, és Magyarország történetének legnagyobb korrupciós botrányába keveredtek", melyet már több nemzetközi hatóság is vizsgál - tették hozzá.



Véleményük szerint ezért nemcsak értelmetlen és hamis az aláírásgyűjtés - amelyet nyilván nem véletlenül időzítettek épp az országgyűlési választási kampányra -, hanem hiteltelen is.



Hozzátették: a baloldal sosem a budapesti polgárok érdekeit tartotta szem előtt, hanem saját önös szempontjait, és a mostani akciójukkal is legfeljebb azt tudnák elérni, hogy lelassítanák a 3-as metró felújítását.

Metrószerelvény az Újpest-Városkapu állomáson a 3-as metró felújítása előtti utolsó napon, 2017. november 3-án. Az Újpest-Központ és a Lehel tér közötti szakasz felújítása várhatóan egy évig tart. MTI Fotó: Máthé Zoltán



Hangsúlyozták: a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti többsége egyetért Tarlós Istvánnal, támogatja a 3-as metró mielőbbi felújítását, és az akadálymentesítéséért végzett munkát.



A főpolgármester hétfőn álkampánynak nevezte a népszavazási kezdeményezést, felhívva a figyelmet arra: a Kúria kimondta, hogy a teljes értékű akadálymentesítés nem követeli meg, hogy a megoldás kizárólag lift legyen.



A népszavazási kérdés a következő: "Akarja-e Ön, hogy a 2017-2020 között történő budapesti M3-as metróvonal felújításával egyidejűleg valósuljon meg ezen metróvonal valamennyi megállójának teljes értékű akadálymentesítése, az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 1. pontjában meghatározottak szerint?"

