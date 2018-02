Fodor Gábor nem kap befutó helyet

A Liberálisok elnökét leszorítja az MSZP–Párbeszéd listájáról a szocialista párt elnöksége.

Azatv.hu értesülése szerint 12-1 arányban leszavazta az MSZP elnöksége, hogy Fodor Gábor befutó helyet kapjon az MSZP–Párbeszéd közös listáján.

Az egyetlen támogató szavazat Molnár Gyula pártelnöktől származott, aki javasolta Fodor szerepeltetését a közös listán; vele szemben 12-en ellenezték a liberális vezető befutó helyen szerepeltetését.

Az atv.hu információi szerint attól nem zárkózik el az elnökség, hogy Fodor Gábort és Bősz Anettet az egyéni körzetükben megtámogatja, de erről még nem született végleges döntés.

Ez az információ a hvg.hu-hoz is eljutott tegnap, azonban a megkeresett elnökségi tagok nem akarták megerősíteni, igaz, nem is cáfolták. Volt, aki azt mondta, az elnökség nem is hozhat formális döntést, arra a választmány és a kongresszus jogosult. Javaslatot ettől függetlenül tesz az elnökség, de annak tartalmáról sem beszéltek. Kerestük a párt elnökét, Molnár Gyulát, de egyelőre nem reagált.

Azt már korábban is hallottuk, hogy Fodor Gábor előkelő listás szereplése ellen többeknek van kifogása, már csak azért is, mert a pesszimista forgatókönyv szerint 15 hely lehet befutó a listán, ami nem tisztán szocialista mandátum: ebből ugyanis lejön még az a néhány – egyelőre szintén vita tárgyát képező – hely, melyet a Párbeszéd képviselői kapnak. Az elnök mindenesetre információink szerint azt szeretné, ha a "szövetségi politika" megjelenne a listán is – vagyis ha Fodor befutó helyen szerepelne.