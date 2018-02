Tovább veszekszik az LMP és a DK

2018. február 6. 12:20

Készen áll a DK az erős kampányra, de még vitázik az LMP-vel

Több üzengetés volt a DK és az LMP között, ugyanis a baloldali ökopárt továbbra sem akar koordinált jelöltállítást. A DK szóvivője a 180 percben ezzel kapcsolatban álláspontjukat ismertetve kijelentette: a DK győzni szeretne, és a 2014-es tapasztalatok ellenére várják továbbra is az egyéni jelöltek koordinációs megbeszélésein az LMP-t, ugyanis sokan várják a kormányváltást.

Gréczy Zsolt DK-szóvivő a Kossuth Rádió kedd reggeli műsorában arról beszélt, hogy 2014-ben az LMP 11 mandátumot juttatott a Fidesznek, ezért azóta többször figyelmeztetik az baloldali ellenzéki pártot, hogy többször ezt a hibát ne kövesse el, és vegyen részt az ellenzéki koordinációban, ugyanis a pártja, a DK erre nyitott. Reményét fejezte ki, hogy ha országos szinten van egyeztetés az LMP és a többi ellenzéki párt között, akkor az mindenképpen pozitív fejlemény a választók és az ország szempontjából.

A szóvivő reagált Gyurcsány Ferenc azon kijelentéséére, hogy az LMP miatt sokat veszített az ellenzéki összefogás négy évvel ezelőtt, és arra is, hogy az LMP szerint a DK elnöke nem mond igazat. Ezzel kapcsolatban elmondta: a tények azok tények, a matek az matek, ha lett volna koordináció az LMP és az ellenzéki összefogás között, akkor már négy évvel ezelőtt nem lett volna a Fidesznek kétharmada.

Gréczy Zsolt szerint a párbeszéd már csak a kormányváltásban bízó milliók számára is fontos lenne, hogy lássák, van együttműködés, és így esély a kormányváltásra. Annak sincs itt az ideje szerinte, hogy most mindenki azt nézze, hogy 2010 óta a DK mindig legyőzte versenyben az LMP-t, most azt kell nézni, hogy legyen együttműködés az egyéni körzetekben is, mert akkor „lehet győzni”.

Pártelnöke évértékelő beszédében tett kijelentésről, melyben Gyurcsány úgy fogalmazott, hogy aki együttműködött a diktatúra rendszerével, legyen akár politikus, ügyész, bíró, diplomata vagy közigazgatási szakember, nincs helye az új kormányban – Gréczy Zsolt elmondta: a DK kormányt szeretne alakítani, pártjuk nélkül nincs kormányváltás, és az igény, hogy aki szerepet vállalt egy diktatúrában, az ország tönkretételében, annak ne legyen szerepe a következő kormányban, a következő kormány környékén, az ország helyreállításában nincs szükség kollaboránsokra.

Már megvan a megállapodás az MSZP–Párbeszéddel a körzetekről, így minden kész ahhoz, hogy erős kampányt folytassunk – fogalmazott a szóvivő, aki szerint az viszont az MSZP belügye, hogy ők kit tekintenek miniszterelnök-jelöltnek. Kiemelte, ők az egyetlen párt, amelyik sohasem alkuszik Orbánnal, és bízik abban, hogy ebben további szövetségeseket talál a párt, hiszen nagyon sokan várják a kormányváltást. Egy kérdésre válaszolva elmondta: az általános konszenzus alapján 10 százalék felett van a támogatottságuk, emiatt bizakodva és optimistán várják a választásokat.

LMP- szóvivő: Nálunk nincsenek kémek

Nálunk nincsenek kémek, talán mi vagyunk az egyetlen ellenzéki párt, akit egészen biztosan senki nem vásárolt meg. Ez más ellenzéki pártok problémája, hogy ott milyen kémek vannak és ki vásárolta meg őket – így reagált Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője Soros György davosi beszédére, aki szerint a Fidesz megvette az MSZP vezetőit és más pártokban is kémei vannak. A szóvivő elmondta, hogy az LMP nem az ellenzéki pártok, hanem a választók problémáival szeretne foglalkozni.

A szóvivő elmondta, hogy mind a 106 egyéni körzetben állítanak jelöltet, de ha bármilyen változás történne ebben, akkor az LMP kongresszusa dönt majd. Még két hónap van a választásokig és az LMP önállóan, az Új kezdet nevű párttal indul neki a választásoknak – tette hozzá.

Kanász-Nagy Máté nem tart attól, hogy a baloldal ismét rájuk fogja a kudarcot, elmondása szerint minél nagyobb támogatást kap az LMP, annál nagyobb az esély a kormányváltásra. A szóvivő szerint az LMP támogatása hétről hétre bővül és szerinte reális cél a kormány leváltása, két számjegyű számot fogunk elérni.

Gyurcsány Ferenc szerint a DK-n kívül mindenki megkötötte a maga alkuját a Fidesszel, így az LMP is. A szóvivő szerint ez hazugság, a DK az a párt, aki legtávolabb van a választók problémáitól és állandóan más pártokkal foglalkozik, de az igaztalan vádakra reagálni kell.

