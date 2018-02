Az ODS mégsem zárja ki a kormánykoalíciót Babissal

2018. február 6. 12:25

A cseh Polgári Demokratikus Párt (ODS), amely eddig határozottan elutasította a kormánykoalíciós együttműködés lehetőségét az októberi képviselőházi választásokon győztes ANO mozgalommal, kedden jelezte: módosíthatja álláspontját, amennyiben komoly és exkluzív tárgyalásokra kapna ajánlatot az Andrej Babis vezette ANO-tól.

Alexandra Udzenija, az ODS alelnöke egy lapinterjúban azt sem zárta ki, hogy pártja számára Andrej Babis személye is elfogadható lenne az új kabinetben. Babis ellen a cseh rendőrség büntetőjogi eljárást indított az uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt, s ezért kormányzati szerepét a cseh parlamenti pártok többsége eddig határozottan elutasította.



"Pillanatnyilag nehezen tudom ezt a forgatókönyvet elképzelni, de nem mondom, hogy abszolút módon, száz százalékosan ki van zárva" - jelentette ki a jobboldali párt második embere a Mladá Fronta Dnes című napilapban kedden megjelent beszélgetésben.



Az októberi választás alapján az ANO-nak 78, a második helyen végzett ODS-nek 25 képviselője van a 200 tagú parlamenti alsóházban, ami az esetleges koalíció számára mérsékelt többséget (103) biztosítana.



A koalíciós tárgyalások megkezdésének feltétele az ODS részéről az, hogy Andrej Babis nyíltan felvállaljon egy jobboldali programmal rendelkező kormányt, és szakítsa meg tárgyalásait a baloldali pártokkal. "Lehetetlen, hogy az egyik nap a kommunistákkal, a másik nap pedig a Szabadság és Közvetlen Demokráciával (SPD) tárgyaljon" - vélekedett Alexandra Udzenija. Megjegyezte: olyan tárgyalásokra lenne szükség, amilyeneket a konzervatív Angela Merkel vezet Németországban a szociáldemokratákkal.



Alexandra Udzenija kijelentései egyértelműen azt mutatják, hogy a jobboldali ODS módosította eddigi mereven elutasító álláspontját Andrej Babissal és az ANO-val szemben.



"Mi az ANO-val nem fogunk tárgyalni a kormányról, s ha azt mondom, hogy nem, akkor az a kormány bármiféle támogatására is érvényes" - jelentette ki korábban ismételten Petr Fiala, az ODS elnöke. Udzenija szerint ezekkel a kijelentésekkel az ODS csak arra reagált, hogy az ANO "egyáltalán nem vette komolyan az ODS-t".



Andrej Babis azonban az elmúlt hónapokban több ízben is úgy nyilatkozott, hogy az ANO a legszívesebben az ODS-szel lépne kormánykoalícióra, mert programjaikban sok a közös vonás.



Az első, kisebbségi Babis-kormány január elején nem kapta meg a képviselőház bizalmát, ezért lemondott. Milos Zeman államfő jelezte, hogy másodszor is Babist kívánja megbízni a kormányalakítással. Az új Babis-kormány támogatására azonban eddig csak Cseh és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM) és az SPD mutat hajlandóságot, s az ügyvezető miniszterelnök velük tárgyal. Babis szombaton egy lapinterjúban azt mondta: amennyiben második kormánya sem kapna bizalmat, előrehozott választásokban látja a belpolitikai patthelyzet megoldását.



Prágai elemzők véleménye szerint azonban az előrehozott választás inkább az ANO-nak, semmint a többi pártnak kedvezne, így azok szeretnék elkerülni ezt. Nagy valószínűséggel ezzel is függ össze, hogy a pártok merev álláspontja Babissal szemben kezd módosulni. A Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD), amely február 18-án tisztújító kongresszust tart, egyik befolyásos, Jan Hamácek volt parlamenti alelnök által vezetett szárnya szintén jelezte, hogy el tudná fogadni Babist miniszterelnöknek.

MTI