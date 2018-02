Újabb listával akarják lejáratni Magyarországot?

2018. február 6. 12:33

Az egész világon romlottak a költségvetési átláthatósági folyamatok, ezen belül pedig Magyarország is rosszabb pontszámot kapott egy rendszeresen elvégzett nemzetközi felmérés friss kimutatása szerint. A kormány viszont úgy véli, hogy a költségvetési politika 2010 óta már számtalanszor bizonyított: 2013-ban kikerültünk az akkor már majdnem egy évtizede ellenünk zajló uniós túlzott-deficit eljárás alól, azóta az államháztartás hiánya rendre az elvárt 3 százalék alatt teljesül, valamint szinte minden egyéb gazdasági mutató is kedvezően alakul.

Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár az M1 Ma reggel című műsorában elmondta: az Open Budget Survey alapvetően egy „elég szubjektív” felmérés, egy olyan nemzetközi összehasonlítás, amelyen egyedi módon határozta meg, hogy mely országot vizsgálnak és melyeket nem. Az uniós országok készül is számos országcsoport kimaradt, például a Benelux-államok és a skandináv országok egy része. Ez alapján pedig még a 28 uniós tagállam között sem lehet megítélni hazánkat.

Tartalmilag az államtitkár – mint mondta – két részre bontaná a költségvetési folyamatokat. Egyrészről lehet értékelni egy ország költségvetési számait: tehát alacsony-e a hiány, az államadósság csökken-e vagy olcsó-e az államadósság finanszírozásának költsége. Ezekben a mutatókban igen kedvezőek a magyar számok, ugyanis 2011 óta folyamatosan csökken az államadósság, ráadásul egyre olcsóbb ennek finanszírozása is – sorolta.

A másik rész a költségvetés átláthatóságára vonatkozik, ahol az említett felmérés egy magyarországi szervezet véleményére alapozva romlott és ezért kaptunk kedvezőtlen számokat. Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy ezen átláthatósági állításoknál vannak olyan megfogalmazások, amelyek ténybelien nem igazak, tehát alapvetően téves állításokból indult ki a dokumentum.

Szubjektív véleményt tartalmaz az Open Budget Survey

Az Open Budget Survey nemzetközi felmérés szubjektív véleményeket tartalmazó összesítés, egyedi módon határozza meg, mely országokat vizsgál - mondta Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államháztartásért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán arra reagálva, hogy a dokumentum 115 országból Magyarországot a 57. helyre sorolta a költségvetés átláthatóságát tekintve.

Az államtitkár példaként megemlítette, a vizsgálatból számos uniós tagország is kimaradt, így Magyarország helyzetét sem lehet megítélni a 28 tagállam között.



Banai Péter Benő ismertette, hogy a magyar költségvetési számok tartalmi kérdésekben kedvezőek, ezen a területen nehéz fogást találni, 2011 óta folyamatosan csökken az államadósság, egyre olcsóbb az állam adósságának finanszírozása.



Az NGM államtitkára hangsúlyozta, a felmérés téves állításokból indult ki, a költségvetés átláthatóságáról egy olyan magyarországi civil szervezet adott információt, amely az elmúlt időszakban rendszeresen tévedett, például a hiányt a GDP 3 százalék felettire jelezte, recessziót prognosztizált.



Megjegyezte: ez a szervezet mondja, hogy a 8 pontos költségvetési dokumentumból Magyarországon 3 - a költségvetés irányelvek, a polgárok költségvetése, a féléves költségvetési kimutatás - nem készült el. A költségvetés irányelveivel kapcsolatban Banai Péter Benő elmondta, hogy Magyarország európai uniós tagállamként konvergencia programot készít, ebben szerepelnek a főbb irányok. Ezt követően készíti el a kormány a költségvetési törvényjavaslatot, amelyet átad az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) és a Költségvetési Tanácsnak (KT), ezek a szervezetek nyilvános véleményt mondanak, és ezeket is figyelembe véve dönt az Országgyűlés a költségvetési törvényről.



A másik hiányolt dokumentum a polgárok költségvetése, amely érthető módon tünteti fel, hogy az állam milyen kiadásokat és bevételeket vár, a költségvetési indoklás része - mondta az államtitkár.



A hiányolt féléves költségvetési kimutatásokkal kapcsolatban az államtitkár rámutatott arra, hogy Magyarországon havonta készül jelentés, a nyilvános dokumentum összegzi az elmúlt időszak folyamatait is.



A jelentést készítő International Budget Partnership nevű szervezetet támogatja a Nyílt Társadalmi Alapítvány is, ezzel kapcsolatban az államtitkár elmondta: a finanszírozási háttér választ ad arra, miért mutattak ki ilyen negatív képet Magyarországról.



Hozzátette: a magyarországi adatokat közlő szervezet mögött is politikai kötődés van.



Banai Péter Benő hangsúlyozta, Magyarország finanszírozása stabil, az államháztartási hiány a GDP 2 százaléka alatt maradt, az államadósság finanszírozási költsége csökken, és ezt látják a nagy befektetők és hitelminősítők is. A szubjektív értékítéletet pénzügyi befektetők nem követik, a nemzetközileg elismert hitelesített szervezetek véleménye pedig alapvetően eltér a hétfőn közölt véleménytől.

hirado.hu - MTI