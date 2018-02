Iskolaügy - A román PSD támogatja az újraalapítást

2018. február 6. 13:48

Liviu Dragnea, a bukaresti kormány vezető erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke megerősítette kedden, hogy pártja támogatja a helyi hatóságok által felszámolt magyar tannyelvű marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újraalapítását.

A képviselőház elnöki tisztségét is betöltő politikus újságírók kérésére számolt be arról, miről tárgyalt Szijjártó Péterrel, akit hétfőn házelnöki irodájában fogadott. Dragnea beszámolója szerint megígérte a magyar külügyminiszternek, hogy a kormánytöbbség megszavazza a szenátusban, majd kihirdetésre küldi az államfőnek a marosvásárhelyi iskola újraalapításáról szóló, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által előterjesztett törvénytervezetet.



A marosvásárhelyi katolikus gimnázium helyzetének rendezéséhez Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetését követően, tavaly szeptemberben ígért politikai támogatást Liviu Dragnea PSD-elnök. A jogszabályt tavaly december végén a képviselőház már elfogadta.



A román házelnök azt mondta: "nagyon jó megbeszélést folytatott" Szijjártó Péterrel, Románia és Magyarország számára egyaránt fontos témákról. Ezek közé sorolta a Budapest és Bukarest között megépítendő gyorsvasutat, azt, hogy Románia rövid időn belül megkezdheti a gázexportot Magyarország felé. Elmondta, hogy a Gozsdu-örökség ügyét is felvetette, kifejezve meggyőződését: van annyi bölcsesség a felekben, hogy erről egy komoly és szenvedélyektől mentes párbeszédet nyissanak, a magyar diplomácia vezetője pedig szerinte nem utasította el a gondolatot.



A magyar külügyminiszterrel folytatott megbeszéléséről szóló rövid beszámolója után egy újságírói kérdésre válaszolva Liviu Dragnea jelezte: pártja nem támogatja azt az RMDSZ-es tervezetet, amely március 15-ét hivatalos ünneppé nyilvánítaná a romániai magyarság számára. Az erről szóló törvénykezdeményezést tavaly novemberben a bukaresti szenátus leszavazta, a képviselőház pedig még nem tűzte napirendre.

MTI