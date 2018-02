Káoszt okoz a hóesés szerte a világban

2018. február 6. 21:58

Bosznia-Hercegovinában annyi hó esett, hogy tanítási szünetet rendeltek el. Oroszországban és Spanyolországban, nem győzik takarítani az utakat. Japánban minden képzeletet felülmúló mennyiségű hó esett, rövid idő alatt körülbelül másfél méter, és az elkövetkező napokban az előrejelzések szerint még 80 centiméter új hó esik.

Egy nap alatt 50 centiméter hó esett Moszkvában, amely még a keményebb telekhez szokott orosz fővárosban is fennakadást okozott. Ugyan 70 ezer ember tisztítja a járdákat, 15 ezer kamion pedig a havat szállítja el a városból, az emberek elégedetlenek, és egyre feszültebbek, mert lassúnak érzik a munkát. Volt, hogy tojással dobálták meg a hókotrókat, egy helyen gumilövedéket lőttek rájuk dühükben.

A helyzetet csak rontja, hogy több helyen teljesen leállt a forgalom, több autó elakadt Moszkva belvárosában, a buszok kerekei egy helyben forognak a havas, latyakos utakon. A meteorológusok szerint újabb nagy mennyiségű hó várható az elkövetkező napokban. A mostani heves hóesésben egy ember meghalt, többen pedig megsérültek a hó súlya alatt letörő ágak, illetve leszakadó villanyvezetékek miatt.

Rekordmennyiségű hó zúdult Japánra

A szigetország Japán-tengeri partvidékén az élet teljesen megbénult, egyes városokra ugyanis nagyon rövid idő alatt másfél méternyi hó esett. Ez a mennyiség hatszor annyi, mint amennyi ilyenkor esni szokott.

Az iskolák zárva vannak, a közúti és a vasúti közlekedés lényegében leállt. Több helyen nincs áram, a boltok polcairól eltűntek az áruk. Az elkövetkező órákban még 80 centiméternyi hóra számítanak az ott élők.

Nem jobb a helyzet Ukrajnában sem

Lemberg megyében egy autóbuszt és 34 teherautót kellett kiszabadítani a hó fogságából. Rengetegen akadtak el a hóban, emiatt egy-egy útszakaszon annyi jármű torlódott fel, hogy teljesen megbénult a közlekedés.

Napok óta szakad a hó a Balkánon is

A hét végén 60 centiméteres hótakaró fedte be Bosznia-Hercegovina egyes részeit. Bihac környékén 3 napos tanítási szünetet rendeltek el, mert sok diák nem tudott az iskoláig eljutni. A járdákat, utakat szinte lehetetlen letakarítani – olyan sűrűn esik a hó, hogy pillanatok alatt mindent befed.

Káoszt okoz a hó és a hideg a spanyol utakon is

A hófúvások miatt le kellett zárni sok autópálya-szakaszt, a teherautóknak tilos közlekedni több spanyol régióban. A magasabban fekvő területeken csak hólánccal lehet útra kelni. Az alacsonyabb rendű utakat is folyamatosan tisztítják, mégis hatalmas a fennakadás. Az elkövetkező napokban újabb havazásra számítanak Spanyolországban.

Tömegbaleset az Egyesült Államokban

Az egyesült államokbeli Missouriban 100 jármű ütközött egymásnak a havas autópályán. A tömegbalesetben egy 63 éves nő életét vesztette, több autó a felismerhetetlenségig összeroncsolódott.

Havazás és hideg idő okoz fennakadásokat Franciaország északi részén

A januári árvizek után kedden hideg és havazás okozott fennakadásokat Franciaország északi részén.

A francia meteorológiai szolgálat 32 megyében rendelt el riasztást a közúti közlekedésre vonatkozóan havazás és jegesedés miatt, az Atlanti-óceán partján található Vendée megyétől átlós irányban a német határig, beleértve a párizsi régiót is, ahol a hőmérő higanyszála napközben sem emelkedik fagypont fölé.



A hétfőn kezdődött havazás a Météo France szerint kedden délután felerősödik, ezért Párizs fő közlekedési útvonalain délután 2 órától megtiltották a 7,5 tonnánál nehezebb járművek közlekedését, s az Eiffel torony sem látogatható a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt.



Franciaország leglátogatottabb turistalátványosságának kezelője azt ígérte, hogy az internetes közösségi oldalakon tájékoztat "a helyzet alakulásáról".



Párizsban hétfő óta havazik, a francia fővárosi elővárosaiban már 5-10 centiméter vastagságú a hóréteg, emiatt jelentősek a késések és a fennakadások a vasúti közlekedésben.



Az ország középső részén helyenként mínusz 10 fokot mérnek.



Sébastien Léas meteorológus szerint Párizs környékén idén ez az első jelentősebb havas időszak, amelyet a skandináv országok felől érkező hideg levegő és egy délről érkező ciklon okoz.



A leghidegebb területeken megerősítették a hajléktalanok ellátását, a szociális munkások megpróbálják a fedél nélkül élőket rábírni arra, hogy bemenjenek a hajléktalanszállásokra, az észak-franciaországi kikötővárosban, Calais-ban pedig konténereket és két hangárt állítottak fel, ahol a Nagy-Britanniába átjutni próbáló több száz migráns töltheti az éjszakát.



A múlt hét végén érkezett hirtelen lehűlés azért is okoz nagy meglepetést, mert Franciaországban az elmúlt évtizedek legmelegebb és legcsapadékosabb januárja volt az idei, amely Párizsban is áradást okozott.

hirado.hu - MTI