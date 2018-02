Januárban 172 menedékkérelem volt Szlovéniában

2018. február 6. 22:44

Tavaly 80 százalékkal több illegális határsértőt vettek nyilvántartásba Szlovéniában, mint egy évvel korábban: csak idén januárban 172-en nyújtottak be menedékkérelmet az országban - közölte kedden a szlovén belügyminisztérium.

A tárca honlapján közzétett adatok szerint tavaly 1930 illegális határsértőt regisztráltak, közül összesen 152-en részesültek menekült- vagy oltalmazotti státuszban az országban.



Az illegális bevándorlók többsége Afganisztánból, Pakisztánból, Törökországból, Koszovóból és Algériából származik, az utóbbi három országból érkezettek száma tavaly jelentősen emelkedett.



A legtöbben Szlovénia délnyugati részén, Koper és Ilirska Bistrica környékén, valamint délkeleten, Novo Mesto térségében lépték át illegálisan a határt. A hatóságok által feltartóztatott közel-keleti bevándorlók többségét visszatoloncolták Horvátországba.



2016 márciusában a nyugat-balkáni útvonalon található országok fokozatosan lezárták határaikat az illegális bevándorlók előtt. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy az adott országban akarnak menedéket kérni. Ha mégis határsértést követ el valaki, a hatóságok visszakísérik az államhatárra, és visszaküldik abba az országba, ahonnan érkezett.



Kivételt képeznek az eljárás alól azok, akik közvetlen életveszélyben vannak, vagy egészségügyi ellátásra szorulnak, továbbá a felnőtt kísérő nélkül érkező, 14 éven aluliak.



A rendőrség adatai szerint a kétmilliós Szlovéniában 2015 októbere óta félmillió közel-keleti menekültet vettek nyilvántartásba, akiknek azonban csak töredéke kért menedékjogot az országban.



A jelentésből az is kiderül, hogy jelenleg 295 menekültstátusszal rendelkező közel-keleti bevándorló tartózkodik Szlovéniában, további 302-nek pedig még folyamatban van kérelmének elbírálása.

MTI