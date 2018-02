Számos évfordulóra készül a Hadtörténeti Intézet

2018. február 6. 23:53

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum száz, a Magyar Honvédség 170 éves, de ezen felül is több más évforduló alkalmából számos különleges programot, kiállítást, konferenciát tervez ebben az évben a Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum – tájékoztatta az intézmény kedden az MTI-t.

Közleményükben azt írták: a Magyar Honvédség 170 éves programsorozat részeként, márciusban, a szokásosnál nagyobb „Forradalmi Forgatag” rendezvénnyel várják majd a látogatókat.

Az elmúlt 170 évről vándorkiállítást szervez a múzeum, melynek angol nyelvű verziója a tervek szerint Brüsszelben, Norfolkban, Monsban is megtekinthető lesz, továbbá a Visegrádi Együttműködés (V4) országaiba is elviszik majd.

Az évfordulók apropóján a LAJTA monitor múzeumhajó idén nem csak a Parlament előtt lesz látogatható. Magyarország legrégebbi, az első világháború alatt szolgált folyami hadihajója Győrtől Mohácsig tizenegy Duna-parti városban lesz majd megtekinthető. A tervek szerint 3-5 napot horgonyozik majd egy-egy város kikötőjében.

Májusban egy „különleges” rendezvényt is terveznek a budai Várban található Hadtörténeti Intézet és Múzeumban: „sörest” keretében várják majd a hadtörténet iránt érdeklődő fiatalokat.

A Múzeumok éjszakáján 2018-ban a sport és a honvédelem kapcsolatát hangsúlyozva bemutatják a tradicionális katonai sportokban – mint például a lovaglás, vívás, küzdősportok, – a múltban és jelenben kiemelkedő teljesítményt elért katonasportolókat.

Augusztusban Guinness rekord kísérlet keretében, az idén százéves múzeum száz órán át tart majd nyitva és várja a látogatókat 5 napon és 4 éjszakán át.

Amellett, hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum idén száz, a Magyar Honvédség 170 éves, Görgei Artúr 1848-49-es honvédtábornok, hadügyminiszter 200 éve született.

Százéves a magyar katonai ejtőernyőzés, s szintén száz éve fejeződött be az I. világháború. Emellett idén van a doni katasztrófa 75. évfordulója, míg a magyar hadisírgondozás 25 éves – fejtették ki.

Mindezek nyomán a hadtörténeti múzeum több időszaki kiállítást is tervez ebben ez évben. Megemlékeznek a Szent István Csatahajó elsüllyedésének századik évfordulójáról, a múzeum földszintjén folytatódik a Magyar Néphadsereg bemutatása egészen a rendszerváltás idejéig. Ezek mellett az elmúlt száz évben a hadörténeti múzeum falai között történteknek is szeretnének egy tárlattal, valamint egy kültéri fotókiállítással is emléket állítani.

A magyar katonai ejtőernyős alakulatnak mindig is otthont adó Szolnokon, a „REPTÁR épületében” állítják fel a száz éves a magyar katonai ejtőernyőzés munkacímű vándorkiállítást, mely több városban, egyetemen is látható lesz majd.

Közleményükben kitértek arra is, hogy ebben az évben több külföldi projektben is gondolkodnak. A csehországi Dobranyban egy kisebb tárlat keretében, a helyi születésű Ormai Norbert honvéd ezredesről, az 1849. augusztus 22-én kivégzett első aradi vértanúról készül kiállítás.

2018 novemberében Londonban, a National Military Museummal nyílik közös kiállítás, amely a brit könnyűlovasság magyar vonatkozásait, illetve a huszárság történetét mutatja majd be. Májusban pedig a varsói múzeummal közösen tartanak lengyel napot a hadtörténeti múzeumban, melynek központi témája az 1944. augusztusi varsói felkelésben vállalt magyar katonai szerepvállalás lesz – fejtették ki.

A február elsején újra megnyílt Hadtörténeti Intézet és Múzeum, keddtől vasárnapig 9 és 17 óra között várja látogatóit a budai Várban. Az aktuális programokról bővebb információ található az intézmény honlapján (www.militaria.hu), illetve Facebook-oldalán található – olvasható közleményükben.

MTI