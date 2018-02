Tárgyalhatunk a Koper-Divaca vasútvonal bővítéséről

2018. február 6. 23:58

A szlovén külügyi bizottság kedden késő este megszavazta, hogy a kormány további tárgyalásokat folytasson Magyarországgal a Koper-Divaca vasútvonal 28 kilométer hosszú szakaszán a második sínpár építéséről, de ezt még a parlamentnek is jóvá kell hagynia - közölte a közszolgálati televízió (RTV).

Magyarország korábban jelezte, hogy kész anyagilag - akár 200 millió euróval - támogatni a projektet. Cserébe a magyar kormány azt kérte, hogy a koperi kikötő és az oda vezető vasútvonal fejlesztésében magyar vállalatok is komoly szerepet játszhassanak, mivel a koperi a magyar vállalatok által leginkább használt kikötő.



Az ellenzéki Bal párt volt a legnagyobb ellenzője annak, hogy Magyarország részt vegyen a projektben. Mint mondták, ők támogatják a második vágány megépítését, de külföldi országok bevonása nélkül. Úgy vélték: Szlovénia egyedül is finanszírozni tudja a terveket. Korábban a szlovén parlamentben is vita alakult ki Magyarország szerepéről a Koper-Divaca vasútvonal bővítésében. A szlovén kormány akkor azzal érvelt, hogy ha nem vonnak be partnerországot az építkezésbe, más, stratégiailag fontos infrastrukturális projektektől kellene pénzt elvonniuk.



A kabinet már korábban el akarta kezdeni a projekt kivitelezését, de az Adófizetők nem adják fel nevű civil szervezet és Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök pártja, az ellenzéki jobbközép Szlovén Demokrata Párt (SDS) referendumot kezdeményezett, mert szerintük túl drága az építkezés, és teret adhat a korrupciónak. A népszavazás azonban sikertelenül zárult.



Jure Leban, a közlekedési minisztérium államtitkára üdvözölte a bizottság döntését, amelyről - mint mondta - sürgősen értesíti a ljubljanai magyar nagykövetséget. Úgy vélte: az első tárgyalások mát tíz napon belül elkezdődhetnek.



Peter Gaspersic közlekedési miniszter korábban hangsúlyozta: Szlovénia partnerként tekint Magyarországra, mert az együttműködés nem csak pénzt hoz, hanem ügyfelet is.



A szlovén kormány szerint a projekt növeli az állami tulajdonban lévő koperi kikötő versenyképességét az adriai-tengeri (Rijeka, Trieszt) és európai viszonylatban egyaránt. Az infrastrukturális igazgatóság már kiírta a kivitelezési feladatok ellátására a pályázatot. A kabinet nemrég 44,3 millió euró uniós támogatást is nyert a vasútépítési projekt előkészítésére, illetve az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 25 évre szóló hitelprogramja fedezi a költségek egyharmadát. Ljubljana számít azoknak az országoknak a tőkéjére is, amelyek főleg a koperi kikötő vonzáskörzetébe tartoznak, mint Magyarország, Szlovákia és Csehország.



A Koper-Divaca vasútvonal bővítés a szlovén kormány kiemelt projektje, kivitelezése összesen 1 milliárd euróba kerül.

MTI