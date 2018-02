Görgey Artúrra emlékeztek Prágában

2018. február 7. 10:19

Görgey Artúr honvédtábornokra, hadügyminiszterre és kémikusra emlékeztek kedden este Prágában születésének 200. évfordulója alkalmából.

A Görgey Artúr - a hadvezér, politikus és tudós elnevezésű emlékünnepséget, amely Görgey Artúr prágai emléktáblájának a megkoszorúzásával kezdődött, a Prágai Magyar Intézet, a helyi Görgey Artúr Társaság (GAT) közösen szervezte a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége helyi szervezetének támogatásával.



Görgey Artúr 2012-ben azért kapott emléktáblát Prága belvárosában, mert 1845 és 1848 között vegyészként a Károly Egyetemen tevékenykedett. A koszorúzáson Palágyi István György, a GAT elnöke mondott beszédet.



A koszorúzás után a Magyar Intézetben a több tucatnyi résztvevő három előadást hallgatott meg. Herman Róbert történész Görgeyt, a hadvezért, Riedel Miklós Görgeyt, a kémikust mutatta be.



Süli Attila történész Görgey és Ormai (Auffenberg) Norbert honvédezredes viszonyáról tartott előadást. A csehországi születésű Ormai Norbert honvédezredes a honvéd vadászezredek szervezője és parancsnoka volt a szabadságharc alatt, őt tekintik az első aradi vértanúnak. Az előadás, mely röviden bemutatta Ormai pályafutását is, a Görgey Artúrral való kapcsolatáról szólt, mely nem volt harmonikus, mivel két ízben, 1848 decemberében és 1849 májusában is konfliktusba keveredtek.

MTI