Fodor-ügy - mossa a kezét az MLP

2018. február 7. 11:55

Liberálisok: nem volt szerepünk Hiesz György visszalépésében

A Magyar Liberális Párt azt közölte, semmilyen szerepe nem volt abban, hogy Hiesz György, Gyöngyös szocialista polgármestere kedden visszalépett az országgyűlési képviselőjelöltségtől.

A Liberálisok szerdai, MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták, hogy a lépésről ők is a sajtóból értesültek.



Hangsúlyozták, hogy pártjuk, valamint az MSZP és a Párbeszéd között sem az országos listáról, sem az egyéni jelöltekről nem született még megállapodás; a tárgyalások jelenleg is folynak, a döntések csak azután születnek meg, ha ezeknek a végére értnek.



A heol.hu kedden számolt be Hiesz György sajtótájékoztatójáról, amelyen a polgármester bejelentette, hogy visszalépett a képviselő-jelöltségtől, nem indul a körzetben, és kilép az MSZP-ből is. Hiesz György az MTI-nek úgy nyilatkozott, az MSZP vezető személyiségei közül többen nem akarták, hogy induljon. Arra a kérdésre, hogy Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke indul-e helyette Gyöngyösön, azt mondta, szóba került az ő neve is. Most már nincs több Botka-jelölt a színen - értékelt a Heves megyei városvezető.

MTI