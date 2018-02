Megszavazta a román szenátus az iskola újraalapítását

2018. február 7. 12:22

A bukaresti szenátus döntő házként elfogadta szerdán a helyi hatóságok által felszámolt marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újraalapításáról rendelkező törvénytervezetet, amelyet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) terjesztett a parlament elé.

A törvénytervezet szerint az iskola önálló jogi intézményként fog működni azokkal a már korábban elindult osztályokkal, amelyeket - a 2015-ös iskolaalapítás törvényességét megkérdőjelező ügyészségi eljárás nyomán - a tanfelügyelőség a Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz sorolt. Az újraalakuló tanintézmény az 1948-ban államosított jogelődje által használt "II. Rákóczi Ferenc Gimnázium" nevet veszi fel.



"A szerdai döntés jó hír a magyar közösségnek, a kormánypártokkal kötött parlamenti együttműködési megállapodás kézzelfogható eredménye" - idézte az RMDSZ hírlevele szerdán Kelemen Hunor szövetségi elnököt. Az iskola törvény általi létrehozása a legjobb megoldás, hiszen ezt nem lehet közigazgatási perrel megtámadni, a tanintézményt csak az szüntetheti meg, aki létrehozta: kizárólag a parlament - mutatott rá a közlemény.



A csaknem félórás parlamenti vita során Cseke Attila, az RMDSZ frakcióvezetője arra emlékeztette szenátortársait: Románia alkotmányában és törvényeiben garantálja a kisebbségek jogát etnikai és vallási identitásuk megőrzéséhez. Hozzátette: a törvényt a felsőház szakbizottságában a kormány által megfogalmazott ajánlásokhoz igazították, így alkotmányosságához és szabályszerűségéhez nem fér kétség.



A szenátusban a Klaus Iohannis államfőhöz közel álló ellenzéki jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Traian Basescu volt államfő vezette ellenzéki Népi Mozgalom Pártja (PMP) érvelt az iskolaalapítás ellen. Ioan Cristian Chirtes, a PNL szónoka szerint a jogszabály törvénytelen, felülbírál egy jogerős bírósági határozatot, és felesleges etnikai feszültségeket szít, csak azért, hogy megalapozza Liviu Dragnea szociáldemokrata (PSD) pártelnök "díszes budapesti fogadtatását".



Az ellenzéki honatya arra utalt, hogy a PSD elnöke egy telefonbeszélgetés alkalmával már tavaly ősszel megígérte Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy a román kormánypárt megoldja a marosvásárhelyi iskolaügyet, hétfőn pedig a Bukarestben tárgyaló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek is megerősítette: pártja támogatja a felekezeti iskola megalapításáról szóló tervezetet.



Serban Nicolae, a PSD szenátusi frakcióvezetője rámutatott: a politikai egyezségektől függetlenül a nemzeti és vallási kisebbségek is adófizető állampolgárok Romániában, akiknek joguk van az identitásuk megőrzését szolgáló oktatáshoz. A románok nemzeti és felekezeti "érzékenységét" féltő, és társadalmi feszültségekkel riogató ellenzéki szenátortársainak a PSD frakcióvezetője feltette a szónoki kérdést: vajon a római katolikus pápának is azt mondanák, hogy nincs mit keresnie az ortodox többségű Romániában, hogy ne keltsen feszültséget?



A kormánykoalíció voksain kívül az RMDSZ tervezete az ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetségtől (USR) is értékes támogatást kapott. Mihai Gotiu frakcióvezető-helyettes rámutatott: sajnálatos, hogy Romániában olyan helyzet alakult ki, amikor egy iskola megalapításához sarkalatos törvényre van szükség, de az oktatáshoz való jog nem lehet politikai alku tárgya, a gyermekek és szülők érdeke minden mást felülír.



A szenátusban a felekezeti iskola helyzetét rendező tervezetet 71 törvényhozó támogatta, 20 ellenezte, négyen tartózkodtak. A sarkalatos törvény elfogadásához legalább 69 voksra volt szükség.

Tavaly decemberben a tervezetet a képviselőház már elfogadta, így - ha senki sem terjeszt be alkotmányossági óvást ellene - hatályba lépéséhez már csak Klaus Iohannis államfő aláírására van szükség. A törvény kihirdetését azonban a jobbközép ellenzéki pártok előzetes normakontrollal próbálják hátráltatni: mind a PNL, mind a PMP vezetői nem sokkal a szenátusi szavazás után bejelentették, hogy óvást emelnek a törvény ellen az alkotmánybíróságon.



A Maros megyei tanfelügyelőség szeptember elején függesztette fel a magyar tannyelvű katolikus iskola működését egy tavaly kezdődött, az iskolaalapítás törvényességét megkérdőjelező ügyészségi eljárásra hivatkozva. Az intézkedés következtében a magyar kormány bejelentette, hogy csak akkor fogja támogatni Románia felvételét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD), ha Bukarest megnyugtatóan rendezi a tanintézet jogi státuszát.

MTI