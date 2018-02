Galló: „Zöld” MSZP jöhet a választások után

2018. február 7. 13:59

Kevesebb, mint két héttel a hivatalos kampányidőszak elindulása előtt még mindig sok a kérdés a baloldali összefogással kapcsolatban. Galló Béla politológus elemezte a kialakult helyzetet.

Hatvan nap múlva lesznek a 2018-as országgyűlési választások; Galló Béla szerint a kormányváltás kirakatpolitikája mögött továbbra is az látszik, hogy a baloldali ellenzéki pártok már a következő négy éves ciklus ellenzéki pozícióiért való helyezkedést folytatják, azért, hogy 2018. április 8-a után ki legyen jobb pozícióban az ellenzéki térfélen.

A politológus az M1 szerda reggeli műsorában elmondta, az, hogy Fodor Gábort nem veszik a hátukra a szocialisták és nem viszik be a Parlamentbe, azért történhet, mert a jelenlegi szabályozás értelmében 15 százalékot kellene elérniük egy közös „pártszerű” listával, ezt pedig a szocialista párt a jelenlegi állapotában nem tudja elérni, még Fodor Gáborral sem.

Különmérkőzés folyik a DK és az MSZP között, hogy „ki kit olvaszt be vagy nyel el, minden illúzió nélkül ez a helyzet” – fogalmazott. Azt is megjegyezte: a szemünk előtt zajlik egy újabb rendszerváltó párt „ellehetetlenülése”, ugyanis az MSZP 2010-ben elveszítette a váltópárt jellegét, 2014 után pedig az ellenzéki oldal vezető szerepéről is le kellett mondania.

Jön a “zöld” MSZP?

Úgy vélte, április 9-e után az MSZP valószínűleg arculatváltáson fog átesni, vélhetően behozzák a piros mellé a zöld színt is, ezt jelentheti Karácsony Gergely megjelenése is. Ez távlati célként egy piros-zöld párt megalakítását jelentheti, de ebbe még az LMP is beleszólhat, ugyanis sok szocialista számára megfelelő politikai alternatívát jelenthet a baloldali ökopárt – fogalmazott a politológus. Szerinte azért nagyon zavaros a helyzet az ellenzéki oldalon, mert kiscsoportos és egyéni érdekek mentén zajlanak a számítások, nem ideológiák és elköteleződés szerint.

Eltérő az irány

A Jobbik-LMP „flört” kapcsán megjegyezte: teljesen nyilvánvaló, hogy a férfi és a női társelnök is eltérő irányvonalat képvisel, ez pedig nem fogja a helyzet tisztázását elősegíteni, lényegében azt, hogy ki kinek az embere – fogalmazott.

A választási kimenetellel kapcsolatban elmondta: amellett, hogy az LMP és a DK biztosan tagja lesz az új Országgyűlésnek, az is biztos, hogy április 9.-én a Fidesz lesz a legerősebb rendszerváltó párt Magyarországon.

