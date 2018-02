Jobbik: Orbán Viktornak le kellene mondania

A Jobbik szerint a miniszterelnök a családjával együtt érintett egy Magyarországot megkárosító korrupciós csalássorozatban, ezért le kellene mondania.

Szilágyi György, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján, az Elios Innovatív Zrt.-re utalva, azt mondta: normális országokban egy miniszterelnök egy ilyen súlyos esetben azonnal beadná a lemondását és nem történhetne meg, hogy a kormányfő lányának férje szervezett bűnözés gyanújába keveredik és az após a helyén marad.



A jobbikos politikus szerint ennél is többről van szó, mert a kormány több tagja részt vehetett az előkészítésben és a lebonyolításban, továbbá a Fideszhez köthető önkormányzatokban történtek a visszaélések. Orbán Viktor a legnagyobb felelőse az egésznek - hangoztatta.



A képviselő azt is mondta, ha a kormányfő nem mond le, akkor az áprilisi választáson dől el, ki kormányozzon: "Orbán Viktor mint egy korrupt gazember, vagy Vona Gábor, a tisztakezű politikus, aki rendet fog tenni az országban".



Szilágyi György azt is hozzátette: nem megengedhető, hogy "egy korrupt, csalásra épülő rendszerben éljünk, ahol nap mint nap hazugságokkal próbálják meg elfedni ezeket a korrupciós tevékenységeket", "bemocskolni az ellenfeleket" és "becsapják az embereket".

MTI