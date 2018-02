Karácsony majd megmenti a devizahiteleseket

2018. február 7. 21:24

Karácsony: az MSZP-Párbeszéd teljesíti a devizahitelesek és a Quaestor-károsultak követeléseit

Az MSZP-Párbeszéd szövetség miniszterelnök-jelöltje ígéretet tett arra, hogy amennyiben kormányra kerülnek, akkor megvalósítják a devizahitelesek és a Quaestor-károsultak követeléseit.

Karácsony Gergely egy szerdai, a károsultak demonstrációjával egybekötött budapesti sajtótájékoztatón azt mondta, az MSZP és a Párbeszéd többek között azért lépett szövetségre, hogy képviseljék az "elmúlt nyolc év veszteseit", akik majd a "kormányváltás győztesei lesznek".



A különböző károsulti csoportokat összefogásra kérő politikus úgy fogalmazott: ha a rossz politika tette tönkre az életüket, akkor a rossz politikát kell leváltani és jó politikával kell enyhíteni a károkat.



Karácsony Gergelytől megkérdezték, hogy miután korábban bírálta a kormány devizahiteles-politikáját és nemmel szavazott a parlamentben a végtörlesztésre, mégis közel 32 millió forintot végtörlesztett. A zuglói polgármester annyit felelt, hogy betartja a törvényeket, azokat is, amelyeket nem támogatott. Hangsúlyozta, hogy a végtörlesztésre egy lakáseladásból teremtette elő a pénzt.



Szakács László, az MSZP frakcióvezető-helyettese a sajtótájékoztatón azt mondta, a bankok 2000-2500 milliárd forinttal követelnek többet a devizahitelesekől, mint amennyit követelhetnének. Eközben 900 ezer embert fenyeget az a veszély, hogy elveszíti az otthonát - emelte ki. Hozzátette, hogy a Quaestor-károsultak ügyében pedig megkerülhetetlen a Magyar Nemzeti Bank felelőssége, mert az MNB nem látta el az ellenőrző feladatát és nem védte meg a befektetéseket.



A devizahitelesek és a brókerbotrány károsultjai megszenvedték az elmúlt időszakot és még azt is végig kell hallgatniuk a kormányzati médiumokból, hogy a kabinet megmentette őket - fogalmazott.



Szabó József devizahiteles, arról beszélt, hogy az emberek abban a tudatban vették fel a hiteleket, hogy azokat a futamidő végéig tudják majd fizetni. Az a Magyar Nemzeti Bank, amelyik hallgatott a közelgő bajról, 2008 nyarától deviza-felhalmozásba kezdett, majd amikor a forint meggyengült, akkor három év alatt 900 milliárd forint nyereséget realizált - hangsúlyozta.



A Questor-károsultak nevében felszólaló Kálmán-Pikó István azt mondta, az ügy látszólag arról szól, hogy egy csalárd cég kirabolt 32 ezer embert. A férfi úgy fogalmazott, őket valójában nem egyszer, hanem négyszer rabolták ki, egyszer a Quaestor és háromszor a politika. Szavai szerint többet veszítettek "a magyar állam úgynevezett segítségnyújtásával, mint amennyit az egész Quaestor-ügyön buktunk". A kárrendezési törvény miatt a károsultak 75 százaléka kevesebb pénzhez jut, mintha a jogszabály meg sem született volna - emelte ki, hozzátéve, hogy 12 ezren egyetlen fillért nem kapnak.



Az esemény alatt néhány tucatnyi károsult demonstrált a helyszínen.



A sajtótájékoztató után újságírók megkérdezték Karácsony Gergelyt az LMP-s Sallai R. Benedek szavairól, aki néhány napja azt írta a Facebookon, hogy kétféle ellenzéki politikust ismer: "akit a PM és Karácsony Gergő már átvert és elárult, és akit át fog verni, és akit el fog árulni". A miniszterelnök-jelölt nem akarta kommentálni a bejegyzést, ehelyett jó egészséget kívánt Sallai R. Benedeknek, hozzátéve, sajnálja, hogy nagyon különbözőképpen látják a helyzetet.



A miniszterelnök-jelöltet reagáltatták a Párbeszéd társelnökének, Szabó Tímeának egy 2015-ös közleményére is, amelyben a független képviselő a határzár építésének azonnali leállítását követelte. Karácsony Gergely azt felelte, a vita nem arról szól, hogy a kerítést meg kellett-e építeni, hanem arról, hogy le kell-e bontani. A Párbeszéd és az MSZP közös álláspontja pedig az, hogy nem akarják lebontani a határzárat - nyomatékosított. Jó lenne, ha nem lenne szükség erre a kerítésre, de sok ember érzi úgy, hogy ettől van biztonságban - fogalmazott.



A politikus spekulációnak és alaptalannak tartotta azokat a híreket, amelyek szerint a választást követően megszűnne az MSZP és egy új névvel, a Párbeszéddel közösen folytatná tovább a parlamenti munkát. Kiemelte, hogy miután nem az MSZP politikusa, ezért nem tudja kommentálni a hírt.



A miniszterelnök-jelölt az atv.hu azon értesülését sem akarta kommentálni, amelyik szerint az MSZP elnöksége 12-1 arányban leszavazta, hogy Fodor Gábor befutó helyet kapjon az MSZP-Párbeszéd közös listáján.

MTI