Az MSZP csalás miatt feljelentést tett az Elios miatt

2018. február 7. 21:42

Az MSZP bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás miatt feljelentést tett az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Elios Innovatív Zrt.-t érintő jelentése alapján - közölte az ellenzéki párt országgyűlési képviselője szerdán Budapesten, a Legfőbb Ügyészség székhelye előtt tartott sajtótájékoztatón.

Harangozó Tamás elmondta, az MSZP helyi önkormányzati képviselője kikérte és Szolnok jegyzőjétől hivatalos levélben kapta meg a várost érintő OLAF-jelentést.



Szerinte a jelentésben le van írva az az összejátszás, csalássorozat, amely a magyar kormány, a fideszes önkormányzat és Tiborcz István-féle Elios Zrt. összejátszásával történhetett meg.



Megjegyezte, Tiborcz István 2009 óta - változó minőségben - vezető tisztségviselője volt a zrt.-nek, a szolnoki szerződés aláírásakor egy kft.-n keresztül 50 százalékos tulajdonos és ügyvezető volt az Eliosnál.



Az ügy részleteit ismertetve közölte, 2013-ban az irányító hatóság a Szolnok közvilágításának energiatakarékos átalakítására kiírt pályázat feltételeit a benyújtása előtt pár nappal úgy módosította, hogy annak egy célja volt: kicsalják az uniós pénzt.



Harangozó Tamás szerint a projektet egyáltalán nem lehetett volna támogatni, ha a pályázat műszaki kiírásával nem machinálnak. Szólt arról is, hogy három pályázat érkezett és mind a hármat ugyanaz az ember készítette, a független auditor pedig a nyertes, az Elios Zrt. közvilágításért felelős igazgatója volt.



Az MSZP-s politikus az ügyészségi vizsgálat részleteit is firtatta. Tudni akarjuk, kik azok az ügyészek, akik ezt a nyomozást az elmúlt időszakban eltusolták - hangoztatta, azt is tudakolva, miért nem történt nyomozati cselekmény az ügyben. "Effektíve eltusolja épp az ügyészség ezt az ügyet" - kérdezte.

MTI