A miniszterelnök-gyilkosság is „egy opció"

2018. február 7. 21:48

A csatorna Facebook oldalán megosztott kép az 1672-es holland miniszterelnök gyilkosságra utalva azt írja „csak mondom, ez is egy opció”. Néhány órával később a fotót törölték.

A fenti, fotóval illusztrált bejegyzés az N1TV, azaz a nemzeti televízió fb-oldalán jelent meg. A csatornát csak Jobbik tévéként emlegetik, hiszen alapítványi hálózatán keresztül a párt finanszírozza a televíziót. A tévét is kiadóként jegyző Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány például 2015-ben és 2016-ban valamivel több, mint negyedmilliárd forintot kapott a Jobbik pártalapítványától a párthoz hű médiumok finanszírozására. Ráadásul az alapítvány tisztségviselői valamennyien jobbikos politikusok voltak, Volner János, a párt frakcióvezetője, vagy éppen Jakab Péter, a párt szóvivője is tevékenykedett itt.

Komoly támogatást kapott az alapítványtól az Alfahír is, amelynek főszerkesztője, Magvasi Adrián rövid időre még a HírTV képernyőjéről is lekerült, mert kiderült róla, korábban több rasszista, antiszemita megjegyzést tett a Szent Korona rádió adásaiban. Magvasi éveken át az SZKR főszerkesztője is volt, Sin City című műsora pedig leginkább a folyamatos cigányozástól, zsidózástól vált ismertté. A mandiner.hu korábban több részletet is közölt ezekből, érdekes módon a “néppártosodó”, „cukisodó” Jobbikban semmiféle következményei nem voltak az eseteknek.

Az N1TV főszerkesztője pedig az a Kisberk Szabolcs, aki egészen a G-napig a HírTV Célpont című műsorának egyik szerkesztő-riportere volt.

A képet időközben törölték az N1TV fb-oldaláról, mondván egyik munkatársuk „ellenőrizetlenül” tette azt ki.

Az N1TV főszerkesztője közleményben kért elnézést a közösségi oldalukon megjelent poszt miatt.

„A mai napon az N1Tv egyik külsős munkatársa ellenőrzés nélkül tett ki egy posztot Facebook oldalunkra, amelyet azonnal eltávolítottunk, amint észleltük. A poszt tartalmától elhatárolódunk, nézőinktől, követőinktől elnézést kérünk!

Kisberk Szabolcs, főszerkesztő, N1Tv”

Merénylet áldozataként látná Orbán Viktort az MSZP pécsi szervezetének volt elnökségi tagja

Néhány nappal ezelőtt az MSZP pécsi szervezetének elnökségi tagja, Simon József osztott meg a Pesti Srácok Facebook-oldalán egy általa hibátlannak nevezett, photoshoppal készített képet. A fotón több fideszes politikus között Orbán Viktor miniszterelnök szerepel, fején vérző sebbel.

A Tóth Bertalan szocialista parlamenti frakcióvezető korábbi kampányfőnökeként is tevékenykedő politikus a Pesti Srácok Facebook-oldalán megjelent cikk alatti bejegyzésében egy olyan képet tett közzé, amely főbe lőve ábrázolja a kormányfőt, és az a felirat olvasható rajta, hogy „Keresd a hibát! Én nem találtam”.

A montázs óriási felháborodást keltett, Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója a hirado.hu-nak azt mondta, akár polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonás várhat a politikusra. A jogász szerint Simon József az ízléstelen felvétellel egyértelműen túlment ezen a határon, képmontázsának sugalmazása ugyanis dehumanizáló, így akár becsületsértés, és személyi jogok megsértése miatt is felelősségre vonhatják.

Simon József végül a botrány hatására úgy döntött, kilép az MSZP-ből.

hirado.hu