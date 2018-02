Az amerikai szenátus is megszavazta a költségvetést

2018. február 7. 22:01

Az amerikai kormányzati hivatalok nem állnak le, a szenátus is megszavazta a költségvetést - jelentették be a szenátus vezető politikusai szerdán.

A megállapodást a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője, Chuck Schumer "őszinte áttörésnek" nevezte, Mitch McConnell, a republikánusok vezetője pedig "a kétpárti megállapodás feletti őszinte örömének" adott hangot. A két politikus közösen jelentette be a megegyezést.



Ennek értelmében a szenátus megszavaz két évre további 300 milliárd dollárt a Pentagon (védelmi minisztérium) és 80 milliárd dollárt a katasztrófa-elhárítási hivatal számára. Ez az összeg "hozzáadódik" majd a képviselőházban kedden elfogadott törvényjavaslathoz, amely biztosítja a kormányzati hivatalok működésének finanszírozását.



A törvényhozóknak csütörtök éjfélig kell elfogadniuk a kormányzati hivatalok és ügynökségek működésének finanszírozását biztosító törvényt. Ha a szenátusi szavazás eredménnyel is jár, még a képviselőháznak is voksolnia kell.



Nancy Pelosi, a képviselők demokrata párti frakciójának vezetője szerdán jelezte, hogy ellenzi a megállapodást. A most kidolgozott egyezségben ugyanis nincs szó az illegálisan bevándorló szüleik által gyermekként az Egyesült Államokba hozott és ott felnőtt, úgynevezett DACA-fiatalok helyzetének rendezéséről.



A DACA-rendeletet 2005-ben az előző elnök, Barack Obama hozta annak érdekében, hogy megvédjék a kitoloncolástól ezeket a fiatalokat. Helyzetük rendezését Donald Trump elnök és a republikánus politikusok többsége az erős határvédelmi intézkedésekhez és az átfogó bevándorlási reformhoz köti.

MTI