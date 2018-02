Szombaton rendezik a Ring Estélyt az Erkelben

2018. február 8. 00:37

Az Erkel Színházban tartja farsangi operagáláját a Magyar Állami Operaház szombaton, a Ring Estélyen Roberto Alagna tenor és Aleksandra Kurzak szoprán is színpadra lép.

Az ünnepi műsorban A Ring gyűrűi évadhoz kapcsolódva a nemzetközi operairodalom remekei mellett Richard Wagner népszerű művei csendülnek fel magyar énekesek és külföldi sztárvendégek tolmácsolásában. A műsorban a Magyar Állami Operaház Énekkara és Zenekara mellett a Magyar Nemzeti Balett táncosai és a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei, valamint énekes, táncos és hangszeres szólisták is fellépnek - közölte a dalszínház szerdán az MTI-vel.



A gálaműsor A nürnbergi mesterdalnokok nyitányával kezdődik, majd Nádasdy András nyitótánc-koreográfiáját 50 fiatal amatőr táncos adja elő Gulya Róbert Wagner-újragondolására, a Ring Walzerre. Csajkovszkij Csipkerózsikájának keringőjét Mráz Kornélia készíti, Alija Tanykpajeva és Majoros Balázs Wagner-duettjét Wayne Eagling koreografálta. A 19. századi operarepertoárból válogató program áriáit Roberto Alagna és Aleksandra Kurzak mellett az Opera két magánénekese, Megyesi Schwartz Lúcia és Szegedi Csaba, valamint Francesca Provissionato olasz mezzoszoprán adja elő, zongorán Szennai Kámán működik közre.



A második félidő igazi különlegességgel indul: Szüts Apor zongoraművész-zeneszerző Wagner-átiratát Rujsz Edit koreográfiáján keresztül a Magyar Nemzeti Balett szólistái - Balaban Cristina, Boros Ildikó, Tatyjana Melnyik, Karina Szarkisszova, Balázsi Gergő Ármin, Jurij Kekalo, Leblanc Gergely, Rónai András József, Tyimofejev Dmitrij - fogalmazzák meg mozgásban. A fináléhoz közeledve pedig még egy Röhnrad-artista is színre lép, aki Földváry Balázs Puccini Zümmögő kórusát teszi látványosabbá.



Az est házigazdája Morvai Noémi televíziós műsorvezető és Ókovács Szilveszter főigazgató. Az opera három művészeti igazgatója is részt vesz az esemény megvalósításában, Kocsár Balázs karmesterként, Anger Ferenc és Solymosi Tamás rendezőként. Utóbbiak munkáját Aczél András társrendező segíti, a kórus megbízott karigazgatója Csiki Gábor.



A Ring Estéllyel kapcsolatos információk az estely.hu oldalon olvashatók.

MTI