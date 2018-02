A bukovinai székelyek is bemutatkoznak a Csángó bálon

2018. február 8. 14:53

A bukovinai székelyek is bemutatkoznak az idei Csángó bálon, amelyet február 10-én rendeznek meg a Millenáris parkban.

Régi álom vált valóra azzal, hogy a csángóság három ága, a gyimesi, a moldvai és a bukovinai csángók egy időben és egy helyen mutatkozhatnak be - mondta Diósi Felícia, a bál főszervezője csütörtökön az M1 aktuális csatorna műsorában.



Kiemelte: minden évben egy-egy hagyomány, vagy ünnep köré épülnek fel a színpadi előadások, idén a húsvéttól a pünkösdig tartó időszakhoz kötődő hagyományaikat, népszokásaikat mutatják be a fellépők. A népművészek Csíkfaluból, Forrófalváról, Lábnyikból, Pusztinából, Klézséről, Somoskáról és a Gyimesekből érkeznek.



A színpadi műsort több helyszínen zajló táncház, koncertek, énektanítás és más programok színesítik.



A bálhoz kiállítások, könyvbemutatók is kapcsolódnak, láthatók lesznek például Petrás Mária keramikus alkotásai vagy Harangozó Imre néprajzkutató képei is.



A bukovinai székelyek népcsoportja az 1764-es madéfalvi veszedelem után kényszerült szülőföldje elhagyására. Először Moldvában és Bukovinában, majd egyes csoportjaik a 20. század elején a Déva és Belgrád környékén telepedtek le, őket nevezik dévai, illetve aldunai csángóknak. A 2. világháború alatt Bukovina elhagyására kényszerülve először Bácskában, majd Tolna megyében kezdtek új életet.

MTI