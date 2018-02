Karácsony Gergely: Nem tartom magam árulónak

2018. február 8. 21:45

Nem tartja magát árulónak – ezt Karácsony Gergely mondta azután, hogy az egykori LMP-s politikust célkeresztbe vették a volt párttársai. Az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje úgy fogalmazott, a szocialistákkal nagyon is hasonlóan gondolkodnak. Az M1 csatornának nyilatkozó politikai elemző szerint lassan már senki sem tudja követni Karácsony Gergely manővereit.

Az LMP-s Sallai R. Benedek szerint Karácsony Gergely igenis áruló. Nemcsak azért, mert szétszakította az LMP-t, hanem azért is, mert a szocialistákkal fogott össze. Sallai R. Benedek január közepén saját közösségi oldalára is azt írta ki, kétféle politikust ismer, az egyik, akit Karácsony Gergely és a PM már átvert és elárult, a másik pedig akit át fog verni és el fog árulni.

Néhány napja Szél Bernadett is hasonlóan fogalmazott. Az LMP miniszterelnök-jelöltje egy lapinterjúban azt mondta: Karácsony Gergely a pártban ma is köpönyegforgató dezertőrnek számít, aki sok mindent mondott már, de azt nem gondolták volna, hogy az MSZP-vel is összefog. Szél Bernadett azt is mondta, az MSZP egy beteg párt, de most egy olyan miniszterelnök-jelöltet találtak, aki illik hozzájuk.

Karácsony Gergely szerdán az ATV műsorában maga is úgy fogalmazott, hogy a szocialistákkal nagyon is hasonlóan gondolkodnak. Karácsony Gergely decemberben lett az MSZP-Párbeszéd közös miniszterelnökjelöltje, annak ellenére, hogy korábban még azt hangoztatta, „jobban utálja a szocialistákat, mint a Fideszt”.

Az M1 csatornának nyilatkozó politikai elemző szerint lassan már senki sem tudja követni Karácsony Gergely manővereit. Deák Dániel szerint az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltjének politikáját az elvtelenség jellemzi.

hirado.hu - M1 Híradó