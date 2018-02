Nő a feszültség Horvátország és Szerbia között

2018. február 9. 12:48

Nő a feszültség Horvátország és Szerbia között Aleksandar Vucic szerb államfő hétfői zágrábi látogatása miatt - írta a Jutarnji List című horvát napilap pénteken. A találkozó ugyanakkor belpolitikai viszályt is okozott Horvátországban.

Aleksandar Vulin szerb védelmi miniszter megpróbálta lebeszélni Vucicot horvátországi útjától. Mint mondta: az államfőt "usztasák" fogják várni a horvát tereken, és úgy járhat, mint 2015-ben a boszniai Srebrenicában, ahol úgy kellett kimenteni a dühödt tömeg elől.



Gordan Jandrokovic horvát házelnök a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy az ilyen kijelentések nem járulnak hozzá a pozitív hangulathoz. "Lerombolják azokat az erőfeszítéseket, amelyek eddig történtek, hogy létrejöhessen a találkozó, és megakadályozzák, hogy annak pozitív eredménye születhessen" - hangsúlyozta. Hozzátette: Vucicnak figyelmeztetnie kell saját közeli munkatársait, hogy "vigyázzanak arra, mit beszélnek".



A találkozón szó lesz a szerb és a horvát nemzeti kisebbség jogainak védelméről, a két ország közötti határvonal pontos kijelöléséről és az 1991-1995-ös délszláv háborúval kapcsolatos lezáratlan kérdésekről, mint amilyen az eltűnt emberek ügye.



Mindazonáltal Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő és Aleksandar Vucic nem kis meglepetésére Andrej Plenkovic horvát kormányfő csütörtökön a kormányülésen bejelentette: a szerb államfővel a háborús kártérítésekről is beszélni fog.



Fiatal diplomataként részt vett azokon a tárgyalásokon, amelyek odavezettek, hogy 1996. augusztus 23-án Belgrádban létrejött egy megállapodás, amely szerint hat hónapon belül a két ország vezetői aláírnak egy szerződést a háborús kártérítésekről - mondta Plenkovic, majd hozzáfűzte, hogy ez azonban sajnos soha nem történt meg. Úgy vélte, most eljött az idő, hogy ezekről a kötelezettségekről ismét beszéljen a szerb államfővel.



Vucic a szerb sajtónak úgy nyilatkozott: sokkolták Plenkovic háborús kártérítési követelései.



"Minden, amit mondhatok, hogy az ő helyében nem nyitnám meg a témát. Félek, hogy Horvátország nemcsak hogy nem kaphat semmit, hanem nagyon sokat veszíthet" - húzta alá Vucic, majd hozzátette: ezer meg ezer példával tudná alátámasztani kijelentését.



A lap egy meg nem nevezett diplomáciai forrás alapján arról számolt be, a horvát államfői hivatal nem túl boldog, hogy napirenden lesz ez a kérdés. A háborús kártérítés nagyon érzékeny téma, amelyet előbb meg kellett volna vitatni a legmagasabb állami szinten, de ez nem történt meg - írták a forrásra hivatkozva.



Az újság szerint Plenkovic ezzel vágott vissza az államfőnek, amiért az nem tájékoztatta a Vuciccsal tervezett találkozójáról. A külügyminisztérium az államfő azon bejelentését követően, hogy a szerb elnök megerősítette horvátországi látogatását, egy közleményt is kiadott, amelyben az állt, hogy nem ez volt a megfelelő pillant a két magas rangú állami vezető találkozására.



Vucic már tavaly októberben készült Zágrábba, de a horvát államfő diplomáciai feszültségekre hivatkozva akkor lemondta a meghívást.



Szakértők szerint nem kizárt, hogy a jövő hét elejei találkozó is elmaradhat, ha a két ország politikusai a hét végén is a sajtón keresztül üzengetnek egymásnak.



A konfliktus a horvát kormány és az államfői hivatal között nem új keletű. Politológusok és újságírók többször is a szemükre vetették, hogy külön külpolitikát folytatnak, miközben az elnök és több kormánytag is nagyobbik kormánypárt, a jobboldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) soraiból kerültek ki. Míg Grabar-Kitarovic megpróbált közeledni a kelet-közép-európai országokhoz, ezen belül is a visegrádi négyekhez, addig Plenkovic, akit a horvát sajtóban gyakran emlegetnek "brüsszeli csinovnyikként", szigorúan EU-párti politikát folytat.

MTI