Hitelminősítés - A jövő héten kezdődik a vizsgálatsorozat

2018. február 9. 12:51

A jövő héten kezdődik a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő összesen hat felülvizsgálatot tervez.

A Londonban közzétett menetrendek alapján először a Standard & Poor's vizsgálja a magyar szuverén besorolásokat. A cég Magyarország első idei értékelési időpontját jövő péntekre, február 16-ára tűzte ki, ezután augusztus 17-én veszi napirendre ismét a magyar adósosztályzatokat.



A Fitch Ratings szintén két dátumot határozott meg: március 9-én, majd augusztus 31-én végzi el a magyar államadós-osztályzatok értékelését. A Moody's Investors Service az általa korábban alkalmazott gyakorlattól eltérően ezúttal nem három, hanem szintén két időpontot jelölt ki: 2018-ra szóló felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először június 1-jén, majd november 23-án kerül sorra.



A globális pénzügyi válság után életbe léptetett EU-szabályozás alapján - hacsak azonnali minősítési döntést igénylő rendkívüli fejlemény nem történik - a hitelminősítők az általuk előre meghatározott időpontban hajthatnak csak végre adósosztályzati lépéseket európai uniós államadósok esetében.



A kialakult gyakorlatnak megfelelően a három cég mindig pénteki napokra tűzi ki a felülvizsgálatok időpontját, és döntésüket rendszerint a kijelölt nap éjszakáján, az európai és a New York-i piaci zárások után jelentik be Londonban.



Az időpont előzetes meghatározása azonban nem kötelezi a hitelminősítőket arra, hogy az adott napokon tényleges osztályzat-módosítási lépéseket jelentsenek be.



A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő mindegyike 2016 óta a befektetésre ajánlott sávban - a Fitch és a Standard & Poor's "BBB mínusz", a Moody's ugyanennek megfelelő "Baa3" osztályzattal - tartja nyilván Magyarországot.



Tavaly a Fitch Ratings és a Standard & Poor's további felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátást adott a magyar szuverén adósosztályzatra, a Moody's magyar államadós-besorolásának kilátása stabil.



A pozitív kilátásokat a hitelminősítők az általános gyakorlat szerint átlagosan 12-18 hónapos időtávlatban konvertálják felminősítésre, de ez korántsem írott szabály, sőt a kilátás előzetes módosítása sem előfeltétele az adósosztályzat módosításának.



A Standard & Poor's tavaly augusztusban javította pozitívra a magyar államadós-besorolás kilátását, vagyis ennek alapján a jövő héten elvileg még nem lenne esedékes az osztályzatjavítás. Mindazonáltal a cég a magyar szuverén osztályzat legutóbbi két felminősítését - köztük Magyarország visszaemelését a befektetési ajánlású kategóriába - úgy hajtotta végre, hogy előtte nem javította pozitívra a besorolás kilátását.

MTI