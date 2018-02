DK: Göncz Árpádról nevezzék el az Árpád hídi megállót!

A DK azt szeretné, hogy az eddig terveknek megfelelően Göncz Árpád egykori köztársasági elnökről nevezzék el a felújítás alatt álló a 3-as metró Árpás hídi állomását.

Gy. Németh Erzsébet, az ellenzéki párt fővárosi képviselője pénteken sajtótájékoztatón azt mondta: a szélsőjobb nyomásának enged Tarlós István, amikor Bayer Zsolt publicista Echo TV-ben elhangzott "kirohanása elől meghátrálva" meg akarja akadályozni, hogy a felújított 3-as metró Árpád hídi állomását Göncz Árpád Városközpont néven nevezzék el.



Emlékeztetett, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2016-ban a XIII. kerület javaslatára döntött arról, hogy a metrómegállót is magába foglaló városrészt Göncz Árpádról nevezik el.



Gy. Németh Erzsébet kifejtette, a tervezéskor született döntés arról, hogy a városközpontról nevezik el az ott található metrómegállót. Változott a közterület neve, tehát teljesen logikus, hogy az azon lévő metrómegálló is azt a nevet viselje - mondta.



Az ellenzéki politikus szólt arról is, hogy Tarlós István is SZDSZ-esként kezdte a rendszerváltás utáni politikai pályáját ugyanúgy mint Göncz Árpád. Csak míg a volt államfő élete végéig hű maradt ennek a pártnak az eszméihez, addig Tarlós István ettől messze van; a főpolgármester "gyávaságát és gerinctelenségét" mi sem mutatja azonban jobban, hogy a párttársa emléke helyett odaáll a szélsőjobbos publicista mellé - mondta Gy. Némerth Erzsébet.



A 3-as metró akadálymentesítése kapcsán elmondta azt is, hogy szerinte a 16 évvel ezelőtti, a 2-es metró felújításánál elkövetett hibákat nem lenne szabad megismételni 2018-ban.

MTI