Karácsony: az igazság az én oldalamon áll

2018. február 9. 22:13

MSZP-Párbeszéd: törvényben kellene vitára kötelezni a miniszterelnök-jelölteket

Az MSZP-Párbeszéd-szövetség törvénymódosítást kezdeményez, hogy a jog erejével kényszerítse ki: a két legesélyesebb miniszterelnök-jelölt a parlamenti választás előtti pénteken üljön le vitatkozni - közölte a Párbeszéd társelnöke pénteken Budapesten, a Corvinus egyetem főépülete előtt tartott sajtótájékoztatón.

Karácsony Gergely, aki az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt mondta, egyre kevesebb értelmes vita van a magyar közéletben; akinek nagyobb a hangereje és több óriásplakátja van, az gátlástalanul hazudozhat, mert nem kell szembesülnie az ellenérvekkel.



Szerinte ahhoz, hogy az áprilisi, "történelmi jelentőségű" választáson a választók bölcs döntést hozhassanak, tudniuk kell, milyen alternatívák állnak egymással szemben. A demokrácia lényege a vita, az, hogy a politikai szereplők elfogadják, mindannyian ugyanazért a hazáért akarnak dolgozni, de vitatkoznak azon, mi a legjobb a közös hazának - részletezte.



Ha már a demokrácia íratlan szabályai nem kényszerítik ki a vitát, és Orbán Viktor miniszterelnök úgy érzi, megkerülheti a nyilvánosságot, akkor törvénnyel szeretnék kikényszeríteni azt - indokolta kezdeményezését a politikus.



Hozzátette: a törvénycsomag szerint a pártoknak szakpolitikai vitákat kellene folytatniuk az oktatásról, az egészségügyről, a korrupcióról.



Szeretnék - folytatta - , ha minden országos listát állító párt elmondhatná a véleményét, mert a kérdés nemcsak az, ki lesz a miniszterelnök, hanem, hogy mely pártok juthatnak be a parlamentbe.



Karácsony Gergely azt tartotta a legfontosabbnak, hogy a két legnagyobb támogatottságú miniszterelnök-jelölt egymás szemébe nézve elmondja, mit gondol az ország jövőjéről. A Párbeszéd társelnöke szerint ez a két ember ma Magyarországon - minden felmérés szerint - Orbán Viktor és ő.



"Én a vitára készen állok. Úgy érzem, hogy az igazság az én oldalamon áll. És úgy érzem, hogy aki nem mer velem vitatkozni, az valójában az igazsággal nem akar vitatkozni és továbbra is hazudozni akar" - fogalmazott Karácsony Gergely.



Kitért arra, hogy a Corvinuson, az egykori Közgázon volt az első miniszterelnök-jelölti vita, amelyet Orbán Viktor megnyert, 2006 óta mégsem volt vita.



Arra a kérdésre, hogy kihívja-e vitára Orbán Viktort, Karácsony Gergely közölte, azt szeretné, ha fair, demokratikus verseny lenne Magyarországon a választáson, ez azt is jelenti, hogy Orbán Viktort - és minden demokratikus pártot - kihívja vitára. Fontosnak tartja, hogy ne csak a miniszterelnök-jelöltek, hanem a pártok listavezetői is vitázzanak.



Egy másik kérdésre, mit szól hozzá, hogy tanácsadóinak jelentős része Soros György alapítványánál dolgozott, Karácsony Gergely közölte: "Orbán Viktor pedig Soros-ösztöndíjas volt és nem ez vele a legnagyobb baj".



Molnár Gyula, az MSZP elnöke azt mondta, a szombati kongresszuson minden, a választással kapcsolatos technikai kérdést lezárnak, a rendezvényt inkább lehet kampánynyitónak tekinteni, amely után a következő napokban bemutatják, mit gondolnak az igazságos Magyarországról.



Szerinte a kormányváltás három ok miatt megtörténhet: az elmúlt időszakban a jelentős időközi választásokon a változást akarók tudták, kire kell szavazniuk. Azt mondta, a mostani választáson "az esélyes szavazat" az MSZP-Párbeszéd szövetségre leadott voks lesz.



Minden felmérés azt mutatja, hogy az emberek többsége, ha lát világos alternatívát, akkor változást akar - folytatta, emlékeztetve arra, hogy Karácsony Gergely népszerűsége magasan áll a közvélemény-kutatásokban.



Molnár Gyula a kormányváltás okai között említette azt is, hogy a nagyobbik kormánypárt szlogenje "Csak a Fidesz", vagyis csak magukkal foglalkoznak. A választás a Fidesznek csak a hatalomról szól, hogy lesz-e még több úszómedence, újabb helikopter, lesznek-e újabb vagyonok - mondta. "Nekünk pedig a szlogenünk az, hogy csak az emberek, csak az ország" - hangoztatta.



Molnár Gyulát kérdezték arról, hogy 250 millió forint kenőpénz elfogadásával vádolja Botka László szegedi szocialista polgármestert a Fővárosi Törvényszéken zajló egyik áfacsalási ügy vádlottja. A pártelnök azt mondta, nem tartja igaznak a hírt, valótlan állításról van szó, ez szerinte a választási kampány része.

MTI