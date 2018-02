Több országot is megbénít a hideg és a sok hó

2018. február 9. 23:25

A havazás okoz fennakadásokat Spanyolország északi területein és Madeira szigetén is, itt több járatot törölni is kellett. Még az észak-afrikai Marokkóban is nehézséget okoz a helyenként több mint egyméteres hó. A hideg és a sok hó Franciaországban is megnehezíti a közlekedést – hangzott el az M1 Híradójában.

Hiába hitték a párizsiak, hogy fellélegezhetnek, mindössze egy napig nem esett a hó, ami az elmúlt napokban valósággal megbénította a francia főváros életét. Pénteken pedig ismét havazni kezdett. A hatóságok ezért azt kérik az autósoktól, aki teheti, ne is induljon útnak. Azt az utat, amelyen kedden több ezren rekedtek autóikban az intenzív hóesés miatt, szombat délig le is zárták, nehogy megismétlődhessen a káosz.

A francia meteorológiai szolgálat ismét 27 megyében rendelt el riasztást a havazás és jegesedés miatt. A francia fővárosban az Eiffel-torony pénteken és szombaton is zárva marad. A lépcsők a jegesedés miatt járhatatlanok, sózni vagy homokot szórni pedig a szerkezet megóvása miatt nem lehet.

A szomszédos Spanyolország északi területein továbbra is szakad a hó – nem kis fennakadásokat okozva a közlekedésben. A fővárostól észak-nyugatra fekvő régiókban sok vasútvonalon már 4. napja áll a közlekedés. A hóréteg néhol eléri a másfél méteres vastagságot. Mivel a havazás nem mérséklődik, szinte lehetetlen teljesen megtisztítani a síneket.

Az ország tartományainak több, mint a felében adtak ki figyelmeztetést a rendkívüli hideg miatt, nem kizárt, hogy mínusz 10 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, és ez arrafelé extrém hidegnek számít.

A portugál Madeiraban is a rendkívüli hideg és a havazás okoz komoly gondot. A viharos szél miatt sok járatot törölni vagy módosítani kellett. A sziget közútjain is kaotikusak az állapotok. A járműveken nincs téligumi, mivel általában nincs rájuk szükség. Az elkövetkező napokban további havazásra és szokatlan hidegre számít a lakosság.

Marokkó déli területein csaknem 40 út vált járhatatlanná a legalább fél méteres, ám néhol a két métert is elérő hó miatt. Bár az afrikai ország hegyvidékein nem ritka a havazás, ezeken az alacsonyabban fekvő területeken több, mint 50 éve nem volt hó. Az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban további havazás várható. A hótakaró vastagsága akár 30 cm-el is gyarapodhat.

hirado.hu - M1 Híradó