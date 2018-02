Átmeneti tűzszünetet szeretne az ENSZ Szíriában

2018. február 10. 10:00

Az ENSZ Biztonsági Tanácsában pénteken ismét vitát kezdtek egy határozati javaslatról, amely harminc napos tűzszünetet rendelne el Szíriában, hogy el lehessen juttatni a humanitárius segélyt a rászorulóknak.

A határozati javaslatot Svédország nyújtotta be. Szerepel benne az a követelés is, hogy szüntessék be az összes ostromot, beleértve a főváros, Damaszkusz közelében fekvő kelet-gútai területet, ahol helyi megfigyelők szerint az elmúlt öt napon legalább 240 ember, közte 58 gyerek lelte halálát a kormányerők ágyútüzében és légicsapásaiban.

A támadások rövid szünet után pénteken ismét felújultak. A 400 ezer lakosú, ellenzékiek által ellenőrzött területen drámaiak a humanitárius körülmények – jelentették a francia hírügynökség tudósítói.

A Biztonsági Tanács 15 tagja korábban nem jutott dűlőre a tűzszünet elrendeléséről. Az orosz ENSZ-nagykövet még kedden kijelentette, hogy a humanitárius célú tűzszünet elképzelése nem reális.

hirado.hu - MTI