Érseki titkár: a házasság stabilitást ad

2018. február 10. 10:47

A házasság stabilitást és biztonságot ad - mondta Gájer László, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseki titkára szombat reggel az M1 aktuális csatornán.

Az érseki titkár a műsorban emlékeztetett, vasárnap kezdődik a házasság hete; országszerte és a határon túl több mint 300 programmal irányítják rá a figyelmet a házasság, a család fontosságára.



Elmondta azt is, a statisztikák szerint folyamatosan nő a házasságkötések száma Magyarországon, ugyanakkor sok kapcsolat tönkremegy. A házasság hete programsorozat alatt a rosszul sikerült házaságokkal is foglalkozni kell - fűzte hozzá.



"A lelki gondozásnak, a házaspárokkal való foglalkozásnak van egy olyan vetülete is, hogy tovább kell azokat segítenünk, akik megbicsaklottak" - fogalmazott Gájer László.

MTI - M1