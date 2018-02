A Liu fivérek az elődöntőben 1500 méteren

2018. február 10. 12:32

Liu Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang is elődöntőbe jutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpián, Burján Csaba viszont kiesett.

Elsőként az 500 méteren két éve világbajnok Liu Shaolint szólították jégre, és rendkívül magabiztosan nyerte meg hatfős futamát, pedig olyan klasszisokkal szerepelt együtt, mint a táv háromszoros orosz Európa-bajnoka, Szemjon Jelisztratov és a tavalyi vb-ezüstérmes kanadai Samuel Girard. Az MTK versenyzője féltávnál élre állt, a vezető pozíciót pedig nem engedte ki a kezéből.



Testvére jóval nehezebben lépett tovább egy sokkal könnyebbnek tűnő hatosból. A minden távon junior világbajnok magyar korcsolyázó próbált elöl helyezkedni, de később a harmadik pozícióba szorult. Öt körrel a vége előtt a japán Josinaga Kazuki úgy előzte meg, hogy testtel kissé kilökte őt. A 19 éves Liu Shaoangnak lett volna ideje ugyan, hogy visszaszerezze a még továbbjutást érő harmadik helyet, de ez nem sikerült neki. A célba érkezést követően viszont a bírók szabálytalannak ítélték a japán manőverét, így a magyart továbbjuttatták az elődöntőbe.



Burján Csaba hatosában nem volt igazán kiemelkedő versenyző, de minden tagja a jók közé számít. A magyar versenyző a futam elején még vezetett is, de szép lassan hátrébb csúszott, öt körrel a vége előtt pedig már utolsó volt. A célvonalon végül ötödikként haladt át.



"Az volt a taktika, hogy élre állok, és minél többet vezetek, de hamar megelőztek. Amikor később észleltem, hogy előre mehetnék, velem együtt jöttek többen is. A végén egyszerűen nem volt rés, ahol előzzek. Kicsit sajnálom, hogy nem sikerült jobban a futam, mert nagyjából öt egyforma képességű koris volt benne, mindegyiküket győztem már le, de most ők győztek le engem" - mondta Burján Csaba.



A sportág szombati programja a női 500 méter selejtezőjével folytatódik, majd a férfi 1500 méter és a női 3000 méteres váltó elődöntői következnek, végül zárásként a finálék jönnek férfi 1500-on.

MTI