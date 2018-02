Elfogták a reptéri tolvajokat, meglettek Babos ékszerei

2018. február 10. 12:51

A Babos Tímea közösségi oldalán csütörtökön jelezte, hogy kifosztották csomagját a Liszt Ferenc repülőtéren. Fülbevalót, egy a párjától kapott karkötőt és parfümöket loptak el tőle. Pénteken arról posztolt, hogy külön köszöni a Budapest Airport vezetőinek, hogy kiemelten kezelik ezt az ügyet. Mint írta, ez is volt a célja, hogy így mással ne fordulhasson elő.

Szombaton azonban már a tettesek is meglettek. Házkutatás során meg is találták náluk a lopott tárgyakat, ezt Babos Tímea is megerősítette Facebook-oldalán.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2018. február 8-án a Liszt Ferenc Repülőtéren ismeretlenek egy utas poggyászából ékszereket és egy parfümöt loptak el. A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság nyomozói megvizsgálták az utas járatának kiszolgálási körülményeit, annak kezdő és záró időpontját, valamint a rakodási folyamatban résztvevő személyeket.

A rakodási körülmények tisztázása során a nyomozóknak feltűnt, hogy az indokoltnál több rakodó tartózkodott a repülőgép poggyászterében és a csomagok szállítószalagon történő berakodását az egyik rakodómunkás indokolatlan módon késleltette.

A nyomozás során beszerzett adatok alapján a 25 éves vecsési M. Márk és a 22 éves monori E. Bence vált megalapozottan gyanúsítható a lopás elkövetésével. A rendőrök szombat hajnalban házkutatást tartottak a két gyanúsítottnál, melynek során megtalálták az eltulajdonított parfümöt és ékszereket.

A két férfit a rendőrök a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra előállították és gyanúsítottként kihallgatták, majd ellenük lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást.

hirado.hu - police.hu