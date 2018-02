Az egyház és az állam közösen dolgozik a nemzetért

2018. február 10. 14:03

Az egyház az állammal közösen dolgozik a magyar nemzet és társadalom felemelkedéséért és fejlődéséért - mondta a nemzeti fejlesztési miniszter a Nyíregyházi Egyházmegye felújított görögkatolikus papnevelő intézetének és egyházi hivatali épületeinek ünnepélyes felszentelésén szombaton, Nyíregyházán.

Seszták Miklós szavai szerint a görögkatolikus egyház és a kormányzat közötti együttműködésnek megszámlálhatatlan jelét lehetett látni az elmúlt években.



"Szép számmal újultak meg görögkatolikus intézmények, templomok, parókiák, és a folyamat biztosan tovább tart majd" - mondta a miniszter, megjegyezve, ezek a fejlesztések semmit nem érnek, ha nem viszik az embereket közelebb Istenhez.



A jelenlévő egyházi és világi vezetőkhöz szólva a miniszter kifejtette, az épületeknek és a bennük zajló lelki nevelésnek nem lehet más célja, mint megtanítson mindenkit Isten bölcsességére.



"Az Istenben megtapasztalható bölcsesség az, ami gondolkodásunkat, szellemiségünket, viselkedésünket és - remélem - döntéseinket is leginkább meghatározza" - fogalmazott Seszták Miklós.



A tárcavezető reményét fejezte ki, hogy a felújított püspöki épületek szent helyekké válnak, amelyek erős hitű, lelkileg és szellemileg példamutató papokat fognak kinevelni.



Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke szentbeszédében azt mondta, üdvösség köszöntött be a házba.



"Jézus végérvényesen jelen van közöttünk, szobáinkban, hivatalainkban, mindenhol, ahol megszentelték ezt a házat" - tette hozzá.



Szabó Tünde sportért felelős államtitkár hangoztatta: a kormány számára fontos, hogy a papnövendékek méltó módon tanulhassanak az ország egyetlen görögkatolikus papneveldéjében.



A hit megvallása az egyik legszemélyesebb közösségi ügy, ezért épülnek templomok, és ezért tartja a kormány fontosnak az egyházi intézmények fejlesztéseinek támogatását - jelentette ki az államtitkár.



A több mint 660 millió forintból, kormányzati és más forrásokból felújított épületeket Kocsis Fülöp metropolita, a Görögkatolikus Metropólia vezetője, Orosz Atanáz megyéspüspök és Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója áldotta meg és szentelte fel.



A nyíregyházi belvárosban lévő, leromlott állapotú épületegyüttes rekonstrukciójára kormányzati és uniós forrást is igénybe vett az egyházmegye. A fejlesztések során a püspöki hivatal és a szeminárium épületein kicserélték és szigetelték a tetőszerkezetet, korszerű fűtési rendszert építettek be, valamint teljesen megújultak a hivatali helyiségek.



A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola papnevelő intézete mintegy ötven diákot tud befogadni; az alsóbb tagozatos növendékek két-három személyes, a felsőbb évesek pedig egyszemélyes, megújuló energiával fűtött szobákban és korszerű kiszolgáló helyiségekben folytathatják tanulmányaikat.

MTI