Túl sok a migráns a franciák szerint

Franciaország lakosságát is egyre jobban megosztja a migráció: egy friss felmérés szerint mára a társadalom 65 százaléka gondolja úgy, hogy túl sok bevándorló él az országban.

A BVA felmérése szerint a franciák 35 százaléka nyitott a bevándorlás ügyében, és azon a véleményen van, hogy nincs túl sok migráns az országban.

További 35 százaléka inkább elutasító, és sem a menekültek befogadásával, sem pedig az állam területén élő bevándorlókkal nem szimpatizál.

A harmadik, köztes csoportot az úgynevezett visszafogottak alkotják: szerintük igenis túl sok a bevándorló Franciaországban, viszont a segítségre szoruló menekülteket be kell fogadni.

Párizs már kilátásba helyezte a bevándorlási szabályok szigorítását, hiszen az ország csak 2017-ben több mint százezer menedékkérőt regisztrált.

Párizsban már kilátásba helyezték a bevándorlási szabályok szigorítását Fotó: Teknős Miklós

Gérard Collomb belügyminiszter decemberben úgy fogalmazott: „Németországban körülbelül háromszázezer menekültkérelmet utasítottak el, és ezek az emberek Franciaországba akarnak jönni.

Hogy befogadjuk-e mindannyiukat? Nem, hiszen akkor egy Lyon méretű várost kellene felhúznunk.” Egy korábbi felmérés során egyébként a franciák hatvan százaléka beszélt arról, hogy a bevándorlás negatív hatással van az országra.

Rendőrségi reform Párizs a külvárosi bűnözéssel szemben is harcot hirdet, a The Local információi szerint hamarosan a francia főváros számos, veszélyesként számon tartott kerületében bővítik a rendőrállományt, így városrészenként 15-30 egyenruhással is több lehet az utcákon. Emmanuel Macron elnök korábban olyan rendőri erőt vizionált, amely jól ismeri a szóban forgó, főként bevándorlók lakta városrészeket, és képes az ott tapasztalható feszültség oldására. A kormány a korábban tapasztalt rendőri erőszaknak is elébe menne, ezért 2019-ig több mint tízezer francia járőrt szerelnek fel testkamerával. A rendfenntartók egy része ugyanakkor szkeptikus, és csak hírverésnek tartja a beharangozott reformokat.