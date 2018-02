Bűnrészesség miatt feljelenti a DK Lázárt

2018. február 11. 13:54

Bűnrészesség miatt feljelenti a Demokratikus Koalíció (DK) Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztert az Orbán Viktor kormányfő vejével összefüggésbe hozott Elios-ügyben - közölte az ellenzéki párt helyettes szóvivője vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján.

Rónai Sándor úgy fogalmazott: Lázár János egy éve "nyilvánosan maga vallotta be, hogy Tiborcz Istvánnal együtt találták ki, hogyan lehet ellopni a közpénzt".



Szavai szerint 13 milliárd forintjába került az országnak a csalás, amelyért akár húsz év börtön is járhat. Orbán Viktor lehet az első olyan magyar miniszterelnök, akinek bezárják egy közvetlen családtagját - jelentette ki.



A helyettes szóvivő megjegyezte, hogy a Fidesz több mint egy hete nem tart sajtótájékoztatót, "menekül", még a szokásos kormányinfó is elmaradt.



Közölte, feljelentik a kormányfőt is, aki "minden bizonnyal bűnpártoló", és ha "eldől az első dominó, dőlni fog a többi is", jöhet majd Mészáros Lőrinc és a miniszterelnök "hirtelen meggazdagodó" édesapja, Orbán Győző. Szerinte Polt Péter legfőbb ügyésznek szintén mennie kell.



Egy másik kérdésre felelve kiemelte, hogy az egyéni választókerületekben lehet legyőzni Orbán Viktor rendszerét, amelyet az MSZP-vel és a Párbeszéddel együtt "takarítanak" majd el. A legfontosabb, hogy sikerült megvalósítani az "egy az egy ellen politikáját" - fűzte hozzá.



Arra a kérdésre, hogy van-e keresnivalója a politikai porondon Juhász Péternek, az Együtt elnökének, akit sajtóinformációk szerint erőszakkal vádol korábbi élettársa, a helyettes szóvivő úgy válaszolt, hogy mindenkit megillet az ártatlanság vélelme. A DK elsősorban a saját politikusaiért tud felelősséget vállalni - jegyezte meg.

MTI