Új vezetőket választott a törökországi kurdbarát párt

2018. február 11. 21:13

Új vezetőket választott vasárnap Ankarában a kurdbarát Népek Demokratikus Pártjának (HDP) rendes kongresszusa, miután a korábbi pártelnököket börtönbüntetés fenyegeti - számolt be a BirGün török ellenzéki napilap.

A HDP-t 2012-es alapítása óta mindig két ember, egy férfi és egy női társelnök vezeti.



A vasárnapi kongresszus a férfi társelnöknek Sezai Temellit, a női társelnöknek Pervin Buldant választotta. Temelli eddig a párt gazdaságért és társadalompolitikáért felelős társelnök-helyettesi tisztségét töltötte be, Buldan pedig jelenleg is a parlament egyik alelnöke a HDP színeiben.



A török kormány szemében a HDP annak a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) nevű szakadár terrorszervezetnek a politikai szárnya, amely a kurd kisebbség függetlenségéért 1984 óta fegyveres felkelést folytat Délkelet-Törökországban. A biztonsági erők és a lázadók között lassan 34 éve tartó konfliktusban közel 50 ezer ember vesztette életét. A HDP ugyanakkor a második legnagyobb ellenzéki párt a parlamentben a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) után.



A HDP korábbi férfi társelnöke Selahattin Demirtas 2016 novembere óta előzetes letartóztatásban ül. Egyebek mellett terrorszervezet irányításával vádolják. Akár 142 évnyi börtönbüntetést is kaphat. Idén januárban jelezte, hogy nem indul a pártelnöki pozícióért a február 11-i kongresszuson.



A leköszönő női társelnök, Serpil Kemalbay tavaly május óta vezette a HDP-t, a mai rendezvényen már ő sem jelöltette magát. Pénteken elfogatóparancsot adtak ki ellene Ankarában, de eddig nem vette őrizetbe a rendőrség, a kongresszuson is részt vett.



A gyanúsítás szerint a HDP egy múlt hétvégi rendezvényén megpróbált tüntetést szervezni a szíriai Afrín körzetben január 20-án indított török hadművelet elleni tiltakozásul és "összecsapásra is szító" kijelentéseket tett, ami a hatóságok szerint terrorista propaganda terjesztésének minősül. Három hét alatt a HDP több tucat politikusát állították elő hasonló okokból. Afrínt a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia ellenőrzi, amelyet Ankara a PKK-val szövetséges terrorszervezetnek tart.



Kemalbay elődje, Figen Yüksekdag - Demirtashoz hasonlóan - szintén 15 hónapja előzetes letartóztatásban van. Kemalbay akkor került a helyére, amikor Yüksekdag-t megfosztották képviselői mandátumától. Az ellene felhozott vádak hasonlóak Demirtaséihoz. Yüksekdag akár 83 évnyi szabadságvesztést is kaphat. Törökországban egy 2016-os alkotmánymódosítás értelmében a parlamenti képviselőknek nincs mentelmi joguk.



A vasárnapi kongresszuson az Anadolu török állami hírügynökség adatai szerint nagyjából 9 ezer ember vett részt, a biztonságért felügyelő rendőrök száma pedig mintegy 3 és fél ezer volt.

MTI