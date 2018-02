A V4-országokat ünnepelték a Várkert Bazárban

2018. február 12. 00:06

A visegrádi együttműködés közelgő születésnapját ünnepelték egész nap a Várkert bazárnál. A V4 karneválon rengeteg érdekes programmal készültek, közben pedig cseh, lengyel, magyar és szlovák ízeket is lehetett kóstolgatni. A napot fényfestés és hatalmas tűzijáték zárta.

Vásári forgataggá alakult a Várkert Bazár előtti tér vasárnap. A gyerekek a történelmi fegyvereket is kipróbálhatták és testközelből megnézhették az egykor viselteket.

A diósdi bajvívók is látványos bemutatóval készültek a V4 karneválra, akik a XIV. század első időszakát mutatták be.

A cseh, a szlovák, a lengyel és a magyar ízeket is végig kóstolhatták a látogatók. Négy különböző standnál készültek az országok hagyományos ételei.

Fényfestés a visegrádi négyek megalakulásának évfordulója alkalmából rendezett V4 karneválon a fővárosi Várkert Bazárnál 2018. február 11-én. MTI Fotó: Balogh Zoltán

Hagyományőrzők a V4 karneválon. MTI Fotó: Balogh Zoltán

Nagy volt az érdeklődés a cseh sátornál, ahol leginkább a gőzgombóc és a cseh sörök fogytak.

A karnevált a visegrádi országok 1991 február 15- i megalakulásának évfordulója alkalmából szervezték.

“A magyar elnökség szlogene A V4 összeköt, amely során élményeken keresztül kötik össze az országok kultúrájával, illetve a V4 országainak közösen képviselt kultúrális értékeivel a látogatókat – mondta Csorba Miklós, a fesztivál szóvivője.

A rendezvényen résztvevők este különleges történelem órán is részt vehettek: Károly Róbert korától egészen a Mária Valéria híd újápítéséig tartó időszakot fényfestésen keresztül mutatták be. Fénybe borult a Nemzeti Galéria és a Várkert Bazár is.

Tűzijáték a Duna felett a visegrádi négyek (V4) megalakulásának évfordulója alkalmából rendezett V4 karnevál keretében a fővárosi Várkert Bazárnál 2018. február 11-én. MTI Fotó: Balogh Zoltán

