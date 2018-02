Mégis elment Zágrábba a szerb elnök

2018. február 12. 16:19

A szerb elnök a lezáratlan kérdésekről és a kisebbségek helyzetéről tárgyalt Zágrábban, tüntettek a látogatása ellen

A szerb és a horvát nemzeti kisebbség jogainak védelméről, a két ország közötti határvonal pontos kijelöléséről, az 1991-1995-ös horvátországi háborúval kapcsolatos lezáratlan kérdésekről, valamint a gazdasági együttműködésről és az infrastruktúra fejlesztéséről tárgyalt Kolinda Grabar-Kitarovic horvát és Aleksandar Vucic szerb államfő hétfőn Zágrábban.

Grabar-Kitarovic a találkozót követő közös sajtótájékoztatón kijelentette: néhány kérdésben egyetértettek, míg másokban közeledtek az álláspontok. Megállapodtak abban, hogy folytatják a párbeszédet.



"Nekünk mint államfőknek kötelességünk beszélgetni, és megoldani azokat a kérdéseket, amelyek szétválasztanak minket" - húzta alá. Ezzel feltehetően arra is utalt, hogy Vucic zágrábi útja előtt feszültté vált a két ország viszonya.



A horvát államfő támogatásáról biztosította Szerbia európai integrációját, és arra kérte a szerb államfőt, hogy biztosítsanak politikai képviseletet a horvát nemzeti kisebbség számára Szerbiában.



A két ország határvitáját két éven belül, tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, és amennyiben ez nem sikerül, döntőbírósághoz fordulnak - hangsúlyozta. A két ország a Duna menti határának vonalát vitatja.



Vucic gratulált a horvát államfőnek, amiért volt bátorsága megszervezni a találkozót. Úgy vélekedett, hogy Szerbiának és Horvátországnak, akarják-e ezt a két ország politikusai vagy sem, jobb viszonyt kell kialakítania a jövő érdekében, a két ország kapcsolata ugyanis kihat az egész Balkán stabilitására.



A szerb államfő ígéretet tett arra, Ana Brnabic szerb kormányfővel együtt megtesznek mindent annak érdekében, hogy változtassanak azon a közhangulaton, amely most jellemzi a két ország viszonyát.



Ami a nyitott kérdések, például a horvátországi háború idején eltűntek ügyét illeti, elmondta: azért jött, hogy beszéljenek róla. Nem tudja megígérni, hogy mindent megoldanak, de igyekezni fognak - fűzte hozzá.



A sajtótájékoztatót követően Vucic találkozott Andrej Plenkovic horvát kormányfővel és Gordan Jandrokovic házelnökkel. A két államfő a nap folyamán felszólal a szerb-horvát gazdasági fórumon is, és Vucic találkozik még Josip Bozanic zágrábi érsekkel, hogy előmozdíts a horvátországi katolikus és a szerb ortodox egyház jobb együttműködését.



Kedden a szerb államfő ellátogat a Sziszekhez közeli, többségben szerbek lakta Gvozdi járásba. Hazautazása előtt részt vesz még a horvátországi szerbek szervezete, a Szerb Nemzeti Tanács közgyűlésén Zágrábban.



A horvátországi háborúban elesett horvát katonák özvegyeit tömörítő civil szervezet tüntetést szervezett Vucic látogatása ellen. Néhány százan gyűltek össze Zágráb főterén, a Jellasics téren, de a rendőrség nem engedélyezte, hogy a kormány épülete elé vonuljanak. Biztonsági okokra hivatkozva a hatóságok úttorlaszokat emeltek. A tüntetők árulással vádolták a zágrábi vezetőket, és bocsánatkérést követeltek Vucictól horvátellenes uszító kijelentései miatt, amelyek a 1991-1995-ös horvátországi háború idején hangzottak el a szájából.



A szerb államfő látogatása a legmagasabb biztonsági intézkedések mellet zajlik Horvátországban.

