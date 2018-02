Oettinger: Merkel lassan elindítja az utódlást

2018. február 12. 16:23

Továbbra is erős Angela Merkel német kancellár, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, de az utolsó ciklusát kezdi, és a következő négy évben elindítja az utódlást - mondta Günther Oettinger német uniós biztos, a CDU politikusa egy hétfői interjúban.

A korábbi Baden-Württemberg tartományi miniszterelnök a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádióban sugárzott interjúban kiemelte: mindenki előtt világos, hogy Angela Merkel "az utolsó periódusát kezdi", és elég "okos és tapasztalt" ahhoz, hogy ne kövessen el olyan hibákat, mint az előző CDU-s kancellár, Helmut Kohl, hanem "ügyesen megindítsa az utódlást".



Még nem lehet tudni, hogy ki lehet Angela Merkel utódja, és az sem ismert, hogy mikor kezdődik az utódlás, de az biztos, hogy "rendezett" folyamat lesz - mondta Günther Oettinger, hozzátéve, hogy a kancellár hallja a "figyelmeztető hangokat", és azoknak megfelelően lép majd.



Ezt mutatja a ZDF országos köztelevízióban vasárnap este sugárzott interjú is, amely megmutatta, hogy Angela Merkel "változatlanul erős" és "nyugodt, higgadt" - mondta a német uniós biztos.



Az Európai Bizottság költségvetésért, emberi erőforrásokért és digitális gazdaságért felelős tagja elfogadhatónak nevezte a CDU, a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) koalíciós szerződését.



Hozzátette: a következő időszak nem arról szól majd, hogy a CDU/CSU szövetség elveszíti néppárti jellegét, hanem arról, hogy a szerződés alapján stabil kormányt alakít, jól kormányozza Németországot, és "megerősödve kerül ki" az újabb nagykoalícióból.



A CDU-ban elégedetlenséget váltott ki a koalíciós szerződés, a pártvezetés azért kapta a legtöbb bírálatot, mert a szociáldemokratákhoz kerül a pénzügyminisztérium. Többen sürgetik a személyi megújulást, a fiatalítást és a felkészülést a CDU-t 2000 óta, és a szövetségi kormányt 2005 óta vezető Angela Merkel pályafutása utáni időkre. A bírálatokat jellemzően a CDU második vonalában helyet foglaló, vagy a napi politikából már visszavonult emberek fogalmazták meg.



A CDU február 26-án Berlinben rendkívüli pártkongresszuson vitatja meg és fogadja el a koalíciós szerződést.



Angela Merkel a bírálatokra reagálva vasárnap a ZDF-nek elmondta, hogy a CDU-nak jutó kormányzati tisztségek betöltésére fiatal és idősebb, tapasztalt politikusokat is kiszemelnek, és a jelöltek nevét a kongresszus előtt kihirdetik. Kifejtette: nem érzi úgy, hogy csorbult volna a tekintélye a CDU-ban, és továbbra is az a szándéka, hogy pártelnöki tisztségét megtartva vezeti a szövetségi kormányt a ciklus végéig, 2021 őszéig.

MTI